Živci ga niso izdali: 17-letni voznik je danes ostal brez besed

Nik Štefančič je na Grobnik na zadnji dve dirki državnega prvenstva Pokala Twingo prispel s prednostjo 11 točk pred Matejem Ivanušo in 13 točk pred Luko Glazerjem. Tako Štefančič kot Glazer sta letos do zaključnega konca tedna zmagala dvakrat, Ivanuša pa celo trikrat. Edini preostali zmagovalec je bil še Dejan Robida.

Nik Štefančič, državni prvak pokala Twingo v krožnohitrostnih dirkah. Foto: Iztok Franko

Na sobotni dirki na Grobniku smo videli izjemno tesen zaključek. V mednarodni razvrstitvi dirke je sicer slavil madžarski dirkač Lantos, ključen pa je bil obračun Glazerja in Štefančiča za drugo mesto. Le za dobro desetinko pred svojim tekmecem je v cilj pripeljal Štefančič in tako povečal prednost v skupnem seštevku. Če bi bila desetinka v prid Glazerja, bi se točkovno močno zbližala in v tem primeru bi bila nedeljska dirka še povsem odprta.

Tako pa si je Štefančič danes lahko privoščil celo nekaj taktiziranja. Glazer je začel odlično in vodil prvih sedem krogov. V zaključku so ga tekmeci začeli vse bolj napadati, Štefančič pa je vozil na začelju vodilne skupine in le nadziral potek dirke. Ni mu bilo namreč treba napadati in se prebijati v ospredje. Ko je Glazerja v zaključku še zavrtelo, je bilo državno prvenstvo odločeno.

“Ostal sem brez besed. Že tretjo sezono lovim naslov prvaka in zdaj mi je končno uspelo,” je bil velikega uspeha vesel 17-letni Štefančič.

S četrto zmago Ivanuša do naslova podprvaka

Med Slovenci je bil danes že četrtič letos najuspešnejši Ivanuša, ki pa je možnosti za naslov prvaka izgubil zgolj s sedmim mestom na sobotni dirki. Drugi je bil Rok Cerar, tretji pa že Štefančič. Glazer je dirko končal peti v državnem prvenstvu. V skupnem seštevku si je Ivanuša danes neuradno priboril naslov podprvaka, Glazer je sezono končal kot tretji.