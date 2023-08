Tako napeto pa še ne: o zmagovalcu odločil fotofiniš

Že prva dirka v češkem Mostu - dirka pokala “Twingo Eurocup Powered by ASP” je zaradi mokre steze, twingi pa nimajo na voljo namenskih dežnih gum, obetala zanimiv razplet. To se je tudi zgodilo, saj je že v prvem delu s steze odneslo vodilnega Luko Grma. Medtem ko je Mihajlo Mladenović dobil lepo prednost in je Miha Fabijan vozil proti drugemu mestu in zmagi v slovenskem DP, je tik pred ciljem še drugi varnostni avtomobil poskrbel za nov preobrat.

Spet zelo majhne razlike med pokalnimi twingi. Foto: David Smole

Zmagovalca Cerar in Fabijan, ta je slavil šele po fotofinišu

Mladenović je sicer zanesljivo zmagal, za njim pa je uspel Rok Cerar popraviti svojo napako z vrtenjem v uvodnem delu dirke in se je zavihtel mimo Fabijana do zmage za slovensko državno prvenstvo. Odlična dirka tudi za Luko Glazerja, ki se je z enajstega štartnega mesta prebil do tretjega mesta in drugega mesta med Slovenci. Tudi Glazer je namreč v zadnjem krogu po umiku varnostnega avtomobila uspel prehiteti Fabijana. Šesti skupno in četrti med Slovenci Nik Poljanec, štartal je šele dvanajsti, v prvi deseterici med Slovenci še Jaka Štuflek in Mitja Velkavrh. Najhitrejši krog na dirki za Grma.

Na drug dirki v Mostu pa dobesedno fotofiniš. Do tisočinke sekunde enak je bil čas Mihe Fabijana in Luke Grma, ki je po izhodu iz zadnjega ovinka poskušal prehiteti do takrat vodilnega Fabijana. Odločal je dobesedno le kak centimeter, tokrat v Fabijanov prid. V prvi deseterici dirke “Twingo EuroCup Powered by ASP” med Slovenci še četrti Rok Cerar, šesti Luka Glazer, sedmi Nik Poljanec in deveti Bojan Šeme.

Trije slovenski vozniki so nastopili tudi v Pokalu Clio. Nik Štefančič je na prvi dirki doživel nesrečo in odstopil, na drugi pa se je prebil do skupnega petega mesta (2. v razredu). Miha Primožič je bil na prvi dirki šesti, na drugi deveti, Andrej Makarovič pa na prvi dirki deseti. Na drugi je nato odstopil.

Štefančičev clio po trku na sobotni dirki. Foto: Žan Čuden