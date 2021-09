Prva napoved: tako zmogljiv bo novi ranger #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novi ford ranger je ena težje pričakovanih novosti letošnjega leta, zato so Američani dvignili pričakovanja pred polnim razkritjem z videoposnetkom njegovih terenskih zmogljivosti. Ford razvija novo generacijo v Avstraliji, kjer so tudi posneli video in zapisali, da ranger še nikoli ni bil tako terensko zmogljiv kot bo nova generacija.