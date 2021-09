Prvič v javnosti: Renaultov odgovor Volkswagnu #foto

Medtem ko je Volkswagen s konceptom ID life napovedal mestni električni avtomobil za okrog 20 tisoč evrov, so podoben avtomobil pokazali tudi pri Renaultu. Koncept električne petke, ki je oblikovno neposredno obujanje nekdanjega renaulta 5 (predhodnik clia), so sicer predstavili že pred meseci in ga tokrat prvič pokazali tudi v javnosti. Zelo atraktivno oblikovan električni mestni malček ima še vedno linije, ki zelo učinkovito spominjajo na renaulta 5, in to celo v različici GT turbo.

Električni renault 5 ob boku električnega križanca z imenom megane e-tech electric Foto: Instagram Gilles Vidal

Predsednik Renaulta Luca di Meo je prek uporabe novih materialov napovedal občutno nižanje cene baterij in tako tudi nižje cene za nekoč serijsko vozilo. Električna petka bo na trgu zamenjala današnjega zoeja, od katerega bo predvidoma za okrog 30 odstotkov cenejša.

To obljublja cene okrog 20 tisočakov, torej podobno kot Volkswagen z ID life. Medtem ko imajo Nemci povsem na novo zasnovano vozilo (z igračarko konzolo, projektorjem za video in podobno), Renault stavi na čustva in povezavo vozila z enim najbolj kultnih renaultov vseh časov.

Doseg Renaultovega malčka bo lahko znašal vse do 400 kilometrov, je v Münchnu potrdil di Meo.

Poleg električne petke tudi električna katrca

Renault želi imeti leta 2025 med svojimi prodanimi avtomobili 30-odstotni delež električnih pogonov. Skupno bodo do leta 2025 predstavili sedem povsem električnih avtomobilov. Poleg renaulta megane e-tech electric in električne petke, ki smo ju videli v Nemčiji, bo med novostmi tudi električno obujanje nekdanje katrce.