Obljuba Volkswagna: avtomobil, ki ga moramo nestrpno čakati?

Električnih avtomobilov na trgu je danes že veliko, skoraj pri vseh pa gre vsaj v Evropi za višjecenovno postavljene avtomobile. Kupci si prav gotovo želijo cenejših, kar so v zadnjih letih dokazale odlične prodaje nekaterih električnih malčkov. Ko so trgovci občutno znižali cene volkswagen e-golfu, so ga razgrabili. Enako je bilo tudi v primeru volkswagna e-upa in škode citigo-e. Vseh treh omenjenih avtomobilov danes ne izdelujejo več. Poceni električni malček je ostal le še “slovenski” renault twingo, ki pa je tudi zasilna rešitev in kot model nima dolgoročne prihodnosti.

ID.life je napoved cenovno dostopnejšega električnega avtomobila. Očitno bo treba nanje počakati še nekaj let. Foto: Volkswagen

Volkswagen je na razstavi IAA v Munchnu zdaj predstavil koncept ID life, ki napoveduje prav manjši in cenejši avtomobil z električne modularne platforme MEB. Na ceste prihaja leta 2o25, torej šele čez štiri leta. Tudi konkurenčna Tesla je že napovedala približno enako drag avtomobil, ki bo sodil pod zdajšnji model 3.

Vsaj sodeč po tehničnih podatkih razkritega koncepta pri Volkswagnu z njegovo uporabnostjo mislijo resno. V zadnjih dveh letih so na ceste že zapeljali podobno veliki mestni malčkii, ki so imeli neugodno razmerje med dosegom, kakovostjo izdelave in ceno. Avtomobila kot sta na primer mazda MX 30 ali honda E sta kakovostno odlična, le da za svojo ceno nudita premalo dosega in funkcionalnosti. Letos v Sloveniji še niso registrirali električne honde ali mazde.

Natančnih dimenzij pri Volkswagnu niso razkrili. Foto: Volkswagen

Notranjost koncepta je pričakovano futuristična, usmerjena pa je v uporabo trajnostnih materialov. Foto: Volkswagen

Kapaciteta baterije v konceptu je 57 kilovatnih ur, kar je veliko za relativno majhen in urbano usmerjen avtomobil. Foto: Volkswagen

Predstavljen Volkswagnov koncept pa ima baterijo s kapaciteto 57 kilovatnih ur, kar po standardu WLTP zadošča za doseg okrog 400 kilometrov. Tudi motor je z močjo 172 kilovatov vsaj v tem konceptu zelo močan. Moč pa se torej prenaša na sprednji kolesi, ker je prvi tak primer uporabe platforme MEB. Obljubljena cena je 20 tisoč evrov.

Ta je resda mišljena za slabše opremljene različice, prav tako so Nemci predvideli nižanje stroškov razvoja vozil, cen baterij in splošnega deljenja stroškov znotraj uporabnikov iste platforme MEB. So morda štiri leta čakanja na tega malčka predpogoj, da bo mogoče izpolniti obljubo o nedvomno privlačni ceni?

Del avtomobila je tudi projekcijsko platno za pravi mali avtomobilski kino. Foto: Volkswagen

“Kupec v prihodnosti ne bo več iskal le vozila za prevoz od točke A do točke B. Veliko bolj jih bo zanimala izkušnja, ki jim jo avtomobil lahko nudi,” napoveduje Ralf Brandstätter, predsednik znamke Volkswagen. V teh besedah so skrite danes obstoječe usmeritve Tesle. In tudi ta mali koncept ima nekatere novosti, ki kar dišijo po duhu Elona Muska.

Tako ima koncept vgrajeno konzolo za igrice, spredaj bo mogoče raztegniti projekcijsko platno in si ustvariti pravi mali kino. Tako sprednje kot zadnje sedeže je mogoče zložiti v povsem ravno dno.

Dva od treh novih volkswagnov bosta v Evropi čez devet let električna

Volkswagen je največji evropski avtomobilski proizvajalec, ki je lani po celem svetu prodal okrog 5,3 milijona novih osebnih avtomobilov. Do leta 2030 želijo delež električnih novih volkswagnov v Evropi povečati do 70 odstotkov, v Severni Ameriki in na Kitajskem pa vsaj do polovice. Že pri lanski prodaji to pomeni okrog štiri milijone prodanih električnih avtomobilov Evropejcem čez devet let, kar je v avtomobilski industriji dejansko že jutri.

Volkswagen bo pri temu malčku vendarle poskrbel za sprednji prtljažnik, ki ga pogrešamo pri današnjih novih električnih vozilih (ID.3, ID.4, škoda enyaq ...). Foto: Volkswagen

Sedeže bo mogoče zložiti v ravno dno. Foto: Volkswagen