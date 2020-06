Prodaja VW golfa stoji tudi v Sloveniji, kdaj jo bodo sprostili?

Zaradi težav s sistemom e-call so morali sredi maja prekiniti proizvodnjo novega gofla, leona in octavie. Popravek bo prišel sredi junija, ko bo znova stekla prodaja vseh treh modelov tudi v Sloveniji.

Zaradi težav s sistemom e-call so morali sredi maja prekiniti proizvodnjo novega gofla, leona in octavie. Popravek bo prišel sredi junija, ko bo znova stekla prodaja vseh treh modelov tudi v Sloveniji. Foto: Gašper Pirman

Skupina Volkswagen je morala pred dvema tednoma prekiniti proizvodnjo golfa, leona in octavie zaradi težav s sistemom e-call. Zaradi programskih težav so morali prekiniti prodajo tudi v Sloveniji, a dobave treh najnovejših modelov bodo znova stekle sredi junija, ko bodo pri Volkswagnu pripravili posodobitev sistema.

Kot so potrdili pri slovenskem uvozniku, so bili primorani prestaviti dobavo že naročenih vozil oziroma bodo vozila, kupljena v tem času, kupcem dostavili šele po prejetju popravka tovarne. Vsi tisti, ki so svoj avto že dobili, pa bodo morali na obisk v servisno delavnico, kjer jim bodo posodobili njihov avto. Programski popravek bo na voljo v 25. tednu, torej sredi junija, ko bi morali pri Volkswagnu, Seatu in Škodi s polnimi močmi začeti prodajati svoje tri prodajno zelo pomembne modele.

Desetkrat več vrstic programske kode

Kot poroča priznan nemški medij Business Insider, je Volkswagen v lanskem letu proizvedel le 8.392 golfov, kar je več kot desetkrat manj, kot so načrtovali ob lansiranju modela. Zlato jajce znamke ima težave tudi letos, zaradi različnih zamud in zdaj še prekinitve proizvodnje seveda trpijo prodajne številke. Nemški medij se je dokopal tudi do zaupnih dokumentov, ki razkrivajo globlje težave novega golfa.

Zaupna analiza napak pri nadzoru kakovosti kaže, da so bili primanjkljaji dramatični že pred koronakrizo in s tem povezanimi proizvodnimi ovirami. Tako je bilo na primer v torek, 10. marca 2020, le 39,2 odstotka golfov iz najnovejše serije z montažne linije brezhibnih, kar je nekoliko več kot vsak tretji avtomobil. Kvota za tisti dan za celotno tovarno v Wolsburgu je bila pri 64 odstotkih.

Golf je v svoj razred z dvema digitalnima zaslonoma prinesel revolucijo, ki jo nadgrajuje potniška kabina brez fizičnih stikal. Foto: Gašper Pirman

Izdelajo ga uro hitreje kot predhodnika

Novega golfa, kljub precej bolj zapleteni zasnovi, izdelajo v tovarni v Wolfsburgu uro hitreje kot predhodnika. Foto: Volkswagen V desetem koledarskem tednu je število napak pri proizvodnji preseglo mejo tolerance za od tri- do štirikrat. Če pri Volkswagnu pričakujejo okoli 650 napak na dan pri izdelavi golfa (na približno 1.500 izdelanih avtov), so jih v tem tednu našteli več kot 2.000. Pri tem gre za zaznavo napak med proizvodnjo. Prijavijo vsako udrtino, prasko ali napako v barvi. Velikost ni pomembna, zato se dogaja večje število napak, ki pa jih odpravijo. To je del poslovnega procesa Volkswagna, a osma generacija golfa je vse postavila na glavo. Glede na dokumentacijo je bilo pri golfu več kot polovico napak zaznanih z oznakama ECOS ZP8 Prüfung NIO in ECOS Bandende Prüfung NIO, pri katerih ECOS pomeni pregled električnega sistema (Electrical Check Out System), NIO pa ni v redu (nicht in ordnung).

Pri Volkswagnu večjih težav s proizvodnjo niso hoteli komentirati. "Golf 8 postavlja standarde brez primere v smislu digitalizacije in povezljivosti. Vgradnja in zagon visoko kompleksnih komponent sta obsežnejša kot pri predhodnikih. Proizvodnja golfa 8 traja uro manj kot pri predhodniku. Posledično smo zelo zadovoljni z začetkom proizvodnje. To prikazujejo tudi interni podatki, ki jih vedno primerjamo z začetkom proizvodnje pri drugih modelih," je na vprašanja o težavah v proizvodnji odgovoril tiskovni predstavnik znamke.