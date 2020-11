Prihodnost Mercedesa: napovedali so tisto, česar si vsi niso želeli

Ola Kallenius vodi koncern Daimler in avtomobilsko znamko Mercedes-Benz. Foto: Daimler "V naslednjih petih letih bomo postali manjše podjetje," je na Reutersovem digitalnem dogodku povedal Ola Kallenius, predsednik uprave Daimlerja. Šved ni ovinkaril in neposredno napovedal, da se bo postopno zmanjšalo tudi število zaposlenih. Sestavljanje električnega avtomobila je manj zahtevno, kot to velja pri bencinskih ali dizelskih vozilih. Če imata klasični motor in menjalnik okrog 1.400 sestavnih delov, jih pri elektromotorju in pripadajoči bateriji najdemo le še okrog 200.

Mercedes-Benz bo prav tako skrčil ponudbo avtomobilov, Kallenius pa podrobnosti tokrat še ni razkril. Marsikaj bo odvisno od pogojev na trgih, izključil ni niti modelov, ki bi jih prodajali samo na najpomembnejših trgih, kot je Kitajska.

Manj avtomobilov pomeni manj prihodkov, a tudi razvojnih stroškov. Po besedah Kalleniusa ta privarčevana sredstva potrebujejo za vlaganje v nove tehnologije električnih pogonov in sistemov samodejne vožnje.

Leta 2024 tudi nov Mercedesov operacijski sistem

"Zaposlujemo pa veliko novih programskih inženirjev in strokovnjakov s področja baterijske kemije in elektrifikacije," je poudaril Kallenius, ki priložnost za nove vire prihodkov vidi predvsem v prodaji naročniških storitev v vozilu, novih digitalnih storitvah in zmožnostih infozabavnega vmesnika. Mercedes-Benz bo nov operacijski sistem predvidoma predstavil leta 2024.