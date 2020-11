Protest v Berlinu: prebeg od Mercedesa k Tesli kot izdaja?

Teslin program gradnje tovarne v Berlinu je nedavno nepričakovano zapustil Evan Horetksy, ki so ga pred tem imenovali kar gospod Gigafactory. Bil je najzaslužnejši, da je Tesla v izjemno hitrem času postavila tovarno na Kitajskem in z enako nalog je imel Horetsky tudi v Berlinu. Po njegovem odhodu so pri Tesli iskali ustrezno zamenjavo in očitno so jo našli v Reneju Reifu, je poročal nemški časnik Handelsblatt.

Tesla namerava začeti avtomobile v Berlinu izdelovati že prihodnje leto. Foto: Reuters

57-letni Reif je zelo izkušen in priznan strokovnjak, ki je do nedavnega vodil Mercedes-Benzovo tovarno motorjev v Berlinu. Bil je tudi vodja proizvodnje družbe Bejing Benz Automotive, skupnega podjetja Mercedes-Benza na Kitajskem.

Tam je imel Mercedes-Benz letno kapaciteto proizvodnje 480 tisoč avtomobilov in med drugim so tam začeli izdelovati tudi električni športni terenec EQ C.

Sindikat v Berlinu pozval k protestom: “Ta prebeg je izdaja …”

Pri Tesli še niso potrdili novega vodjo prihodnje tovarne v Gruenheidu pri Berlinu. Ostro pa so se odzvali pri nemškem sindikatu IG Metall, kjer so zaposlene v Mercedesovi tovarni pozvali k protestom. “Jasno želimo pokazati, da je bil prebeg vodje tovarne izdaja,” je dejal Jan Otto, vodja sindikata IG Metall v Berlinu. Do protestov pred tovarno bo predvidoma prišlo že danes.

Pri Daimlerju so sicer že potrdili odhod Reifa, ki bi se zgodil do konca leta. Do tega naj bi prišlo zaradi predčasne upokojitve in na Reifovo osebno željo. Nasledil ga bo Clemenz Dobrawa, ki je trenutno tudi vodja Mercedesove tovarne baterij v nemškem Kamenzu.