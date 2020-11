Elon Musk spet v Nemčiji: jim bo speljal najboljši kader?

Tesla je Nemčijo kot lokacijo svoje evropske tovarne Gigafactory izbrala tudi zaradi tehnološke tradicije in izobraženega kadra. Elektrificirani avtomobili prihodnosti zahtevajo drugačno strukturo kadra kot nekoč, čemur je Tesla do zdaj že izrazito sledila. Podobne načrte pri prihodnjem zaposlovanju bodo imeli tudi nemški avtomobilski proizvajalci, ki pa jim Tesla s tovarno v Berlinu lahko odvzame del potencialnega kadra.

Elon Musk je tako s svojim zasebnim letalom prispel v Berlin in potrdil, da bo osebno sodeloval pri razgovorih s kandidati za zaposlitev v tovarni. Tesla jih namerava v Berlinu, kjer bi radi že prihodnje leto izdelovali prve električne avtomobile, zaposliti okrog deset tisoč.

Recruiting ace engineers for Giga Berlin! Will interview in person tomorrow on site. Send resume to 25Guns@Tesla.com.