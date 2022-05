Prihodnost Lancie: trije novi avtomobili in ključnih deset let

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slavna preteklost in danes poslovanje na robu preživetja. Stellantis je znamki Lancia namenil deset let.

Lancia je predstavila desetletno strategijo obuditve nekoč slavne avtomobilske znamke. Strategija temelji na modelih ypsilon, delta in aurelia.

Lancia bo znotraj Stellantisa svojo novo pot začela leta 2024, ko bodo na cesto poslali novo generacijo ypsilona. To je trenutno edini model Lancie, ki ga prodajajo le v Italiji, a z njim vseeno dosegajo relativno solidne prodajne številke. Ypsilon bo dolg okrog štiri metre, spadal bo v avtomobilski segment B in bo na voljo z elektrificiranim pogonom.

Lancio v ključno desetletje vodi Luca Napolitano. Foto: Lancia

Leta 2026 sledi 4,6 metra dolga limuzina, ki bo predvidoma obudila nekdanje ime aurelia. Leta 2028 bo Lancia nato na ceste poslala še novo delto. Ta bo dolga 4,4 metra. Italijani obljubljajo avtomobil, ki bo pritegnil navdušence iz vse Evrope.

Od leta 2026 bo Lancia predstavljala le še povsem električne modele. To pomeni, da bo ypsilon imel le elektrificiran, torej delno tudi še bencinski pogon. Limuzina in delta bosta električni. Od leta 2028 bodo prodajali izključno električne modele, kar napoveduje tudi električno različico ypsilona.

Polovico avtomobilov želijo prodati prek interneta

Lancia je ob tem določila predstavnike znamke za šest trgov v Evropi (Italija, Francija, Nemčija, Španija, Luksemburg in Nizozemska). Te trge so izbrali glede na priljubljenost v Italiji izdelanih avtomobilov (Francija, Španija, Belgija), preboj spletne prodaje (Nizozemska, Nemčija) in prodajno uspešnost segmenta B.

Vodstvo Lancie, kjer upravo vodi Luca Napolitano, sicer napoveduje svojo prisotnost v 60 večjih evropskih mestih in mrežo sto trgovcev, polovico avtomobilov pa nameravajo prodati prek interneta.