Prenova kompaktnega, a zelo pomembnega audija

Čeprav imajo pri Audiju pomembno vlogo prestižne limuzine, imajo v smislu prodajnih številk še nekoliko pomembnejšo vlogo njihovi kompaktni modeli. Poleg A3 je tukaj še Q2, ki so ga Nemci pred časom prenovili in je po hitrem postopku zapeljal tudi v Slovenijo.

Kompaktni Q2 nima le pomembne prodajne vloge v Evropi, gre tudi za prodajno uspešen model pri nas. Od konca leta 2016, ko je stekla prodaja na našem trgu, so jih prodali 800, zato so pričakovanja glede prenovljenega modela visoka. A kako bodo pri znamki zadovoljili ta pričakovanja in še naprej ohranjali visoke prodajne številke?

Ostaja zvest originalu

Oblikovno so spremembe majhne. Drugega niti nismo pričakovali, prenove pri Audiju so v zadnjih letih usmerjene predvsem na Vizualne spremembe so manjše, prenova je v ospredje potisnila individualizacijo. Foto: Audi tehnološko posodobitev in motorno prenovo. Najbolj pozorni bodo opazili majhne spremembe na obeh odbijačih, pomembna pridobitev pa so opcijski matrični žarometi.

Večji poudarek je na sami individualizaciji, na voljo je novih pet barv. Dodatno je po novem lahko stebriček C obarvan v drugo barvno kombinacijo. Če ste mislili, da so spremembe v potniški kabini večje, ste se zmotili. Nova je oblika menjalne ročice, prezračevalne šobe so spremenjenje in sedeži so oblečeni v izboljšane materiale.

V sklopu večje individulizacije je na voljo kar sedem različnih paketov potniške kabine, štirje so na voljo za serijsko zasnovo potniške kabine, medtem ko so trije na voljo le pri paketu S-Line.

Pri nas že v začetku decembra

Cene za slovenski trg so tokrat za spremembo že znane. Kot so potrdili pri uvozniku, je trenutno mogoče naročiti bencinski motor 35 TFSI, kjer se cene začnejo nekaj stotakov pod 28 tisoč evri. Decembra bo na voljo tudi šibkejši bencinski motor 30 TFSI, in sicer od 25 tisoč evrov naprej. Ljubitelji dizelskih motorjev bodo morali počakati na prihodnje leto, ko bodo na voljo tudi dizelski motorji.

Foto: Audi