Premijski trg novih avtomobilov v Sloveniji že za tretjino presega obseg prodaje iz let pred epidemijo covid-19, kar je nasprotje celotnega avtomobilskega trga. Vodilne štiri znamke, med katere tradicionalni proizvajalci zdaj uvrščajo tudi Teslo (in ta je lani razbila vodilni nemški trojček), držijo zavidljivih 87 odstotkov trga. Lani je v Sloveniji po številu registracij Audi pred BMW, Teslo in Mercedesom.

Audi je bil lani v Sloveniji najuspešnejša premijska znamka, ki se je uvrstila tudi med prvo deseterico vseh znamk tako na celotnem kot tudi trgu fizičnih kupcev. Letošnje leto so začeli s prenovljenim Q8, ob tem pa ponudili še zanimiv pogled v premike na trgu premijskih avtomobilov v Sloveniji.

Q2 je bil za Audi lani v Sloveniji glavni paradni konj prodaje. Foto: Audi

Že pogled na prodajne številke danes in pred epidemijo covid-19, ki je v marsičem spodrezala avtomobilski trg, so zelo zgovorne. Medtem ko danes slovenski trg kljub stalni rahli rasti še vedno stoji 33 odstotkov pod ravnjo leta 2019, je v zadnjih štirih letih premijski trg že prerasel takratni obseg prodaje.

Celotni trg je v tem času z 69 tisoč padel na lanskih 46 tisoč, premijski pa v enakem obdobju zrasel z dobrih pet tisoč na lanskih 6.737. To je zavidljiva 43-odstotna rast. Padec celotnega trga je sicer mogoče pripisati tudi mnogim objektivnim razlogom - nekatere znamke imajo še težave s proizvodnjo, obrestne mere so visoke, večina znamk je občutno zmanjšala izvoz v tujino.

"Obsega trga iz leta 2018, ko smo v Sloveniji vsi skupaj prodali več kot 71 tisoč avtomobilov, morda nikoli več ne bomo dosegli," meni Franci Bolta, ki v Sloveniji vodi avtomobilsko znamko Audi.

Audi med premijske tekmece uvrstil tudi Teslo

Pri tem velja poudariti, da ta statistika vodstva Audijeve znamke v Sloveniji kot premijsko znamko vključuje tudi Teslo. Ta s cenami z glavnima modeloma sicer stoji že v praktično velikoserijskem razredu, izjemi sta le modela S in X. Pred leti tradicionalne premijske znamke Tesle še niso vzele v svojo družbo, zdaj je drugače. V statistiko jo vključuje Audi, da je Tesla njihov tekmec, nam je nedavno potrdil tudi evropski predsednik Lexusa.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Prvim štirim kar 87 odstotkov premijskega trga

Premijski trg se rahlo spreminja in širi, toda vsaj v Evropi je še v domeni nemških znamk. Lani so bili v Sloveniji najuspešnejši Audi, BMW, Tesla, Mercedes - skupno so imeli kar 87 odstotkov tržnega deleža. Volvo je imel 5,9-odstotni delež. Rast letos napoveduje Lexus (predvsem z novim modelom LBX), za zdaj v Sloveniji še ni Volvove električne znamke Polestar, slej ko prej bodo na vrata uradno ali prek uvoza posameznikov potrkale tudi premijske kitajske znamke.

V zadnjem letu je med premijskimi znamkami v Sloveniji največji skok sicer naredila Tesla, a tudi Audi in BMW - oba za tretjino.

Če bi upoštevali zgolj slavni nemški premijski trojček, bi Audiju v Sloveniji pripadlo 40, BMW 33 in Mercedesu 27 odstotkov trga.

Vsak tretji novi premijski avtomobil je lani poganjal bencinski motor

Zgoraj omenjeni nabor premijskih znamk (vključno s Teslo) je pomemben pri prikazu deleža pogonov. Delež električnih se je povečal s 16 na 32 odstotkov, kar je zasluga prav Tesle. Največ premijskih avtomobilov so še naprej prodali z bencinskim motorjem (35 odstotkov), delež dizelskih motorjev je padel s 43 na 29 odstotkov.

Na skupnem avtomobilskem trgu je lani delež bencinskih motorjev znašal 74 odstotkov, delež dizelskih 16 odstotkov, delež povsem električnih pa slabih devet odstotkov. Deleži med pogoni so bili dokaj podobni tistim iz leta 2022, spremembe so bile torej manj očitne kot v premijskem segmentu. V tem 243-odstotna rast prodaje Tesle kajpak bolj pride do izraza, ker je v skupni seštevek registracij vključenih veliko manj znamk.

Znotraj Audijeve lanske prodaje so električni modeli predstavljali 14 odstotkov. Lani je Audi v Sloveniji prodal največ bencinsko gnanih modelov, takih je bilo kar 45 odstotkov. Bolta poudarja, da je povpraševanje po dizlu še vedno visoko in da statistika izpostavlja zanje dva lani zelo uspešna modela. To sta bila Q2 in A4, ki so ju večinoma prodajali prav z bencinskim motorjem.

Lani so v Sloveniji prodali tudi model Q8 RS za 212 tisoč evrov. To je bil najdražji audi lanskega leta v Sloveniji. Foto: Audi

Prenova Q8 – kakšni so glavni poudarki?

Dozdajšnje HD matrične žaromete LED so nadgradili z lasersko funkcijo,

laser dodaja predvsem dolg snop, njegova jakost pa je odvisna od okolja, osvetljenosti in podobno. Trenutno je njegov snop v pravih pogojih omejen na okrog 600 metrov pred vozilom. Njegova svetilnost je po podatkih Audija za 60 odstotkov boljša kot pri klasičnih visokoločljivostnih žarometih LED,

na zadek se vračajo prave izpušne cevi,

na zadku ne bo več nameščenih oznak modela, ki so pri Audiju odvisne od števila kilovatov. Oznake so bile nepregledne in nejasne. Edina oznaka na zadku je tako Q8.

Spet pravi zaključki izpušnih cevi. Foto: Gregor Pavšič

Skoraj pet metrov dolg Q8 je s prenovo še naprej pomemben adut v segmentu C. Audi je v tem segmentu lani v Sloveniji registriral skoraj 1.800 vozil. BMW je imel 1.494, Mercedes pa 1.197 novih registracij. Q8 se sicer neposredno postavlja ob bok BMW X6 in mercedesu GLE. Od leta 2018 je Audi v Slovenijo pripeljal več kot 370 vozil Q8, večino med njimi je poganjal dizelski motor.

Letos jih Bolta želi iz Ingolstadta dobiti vsaj 80, čeprav bi jih ob zadostnih proizvodnih količinah po njegovi oceni lahko prodali vsaj sto.

Audi Q8 bo v Sloveniji stal od 84 tisoč evrov naprej. To velja za različico s 170-kilovatnim dizelskim motorjem TDI, 250-kilovatni bencinski motor TFSI quattro pa bo dobre štiri tisočake dražji. Pozneje bo v ponudbi še več motorjev. Med njimi tudi priključni hibrid in najzmogljivejši z oznako RS Q8. Tega poganja motor V8.

Manj oznak na zadku Q8. Foto: Gregor Pavšič