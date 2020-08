Premagali hud naliv, kaj sta videla visoka (politična) gosta? #foto

Kljub omejitvam zaradi koronavirusa covid-19 in hudega naliva so med Ilirsko Bistrico in Šembijami tudi letos izpeljali mednarodno najpomembnejšo slovensko gorskohitrostno dirko. Vozilo je 84 tekmovalcev, vlogo favorita pa je potrdil francoski as Sebastien Petit s športnim prototipom. V konkurenci državnega prvenstva zmaga za Milana Bubniča z lancio delto.

Najhitrejša evropska gorskohitrostna dirkača, Simone Faggioli in Christian Merli sta ta konec tedna sicer vozila na gorski dirki v Italiji - FIA je po vseh težava s koronavirusom covid-19 že pred časom odpovedala letošnje evropsko prvenstvo - in zato je bil prvi junak letošnje ilirskobistriške dirke njun nekdanji tekmec na največji slovenski gorski dirki Sebastien Petit (nova NP01) iz Francije. Ta je za štiri sekunde ugnal Federica Liberja (gloria C8P-EVO) in Patrika Zajelšnika (norma M20 FC), hitrega Nemca slovenskih korenin.

Pred dirko težave z ukrepi proti koronavirusu, na dirki predvsem z nalivi dežja

Čeprav dirka v Ilirski Bistrici letos ni štela za evropsko prvenstvo, so prireditelji - v prvi vrsti zveza AŠ2005 in AK Olimpija - uspela nadaljevati s 26-letno tradicijo organizacije te gorske dirke. Še bolj kot vse omejitve, povezane s koronavirusom covid-19 - vsaj uradno je morala biti dirka brez gledalcev - so imeli naposled težav s hudimi nalivi.

Ti so v zadnjih letih že večkrat zagodli organizatorjem. Močan naliv je poskrbel za drsečo cesto, za več kot uro pa je zamaknil tudi štart druge tekmovalne vožnje.

Milan Bubnič (lancia delta) je na svoj rezime zapisal še eno zmago za državno gorskohitrostno prvenstvo, kjer Pivčan resne konkurence tudi letos nima. Foto: Uroš Modlic

Razvoj avtomobilskega športa v Sloveniji - predvsem projekt nadaljnje birokratskega urejanja dirkaške steza Gaj na Dolenjskem (objekt v lasti obrambnega ministrstva) - je tudi v rokah slovenske politike. Obrambnega ministra Mateja Tonina na dirko ni bilo, otvoritve pa se je udeležil Marjan Dolinšek - državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, odgovoren za izobraževanje in šport. Foto: Uroš Modlic

Gonilna sila marsikatere tuje avtomobilske dirke je državna turistična organizacija. Dirke pripeljejo na desetine tekmovalcev, skupaj s spremljevalci napolnijo turistične objekte. V Ilirski Bistrici je bil tudi Pavle Hevka, predsednik slovenske turistične zveze (in tudi predsednik nadzornega sveta Darsa). Foto: Uroš Modlic

Bubnič kljub težavam upravičil vlogo favorita

Vsaj na treningih so bili v ospredju še dirkalniki s štirikolesnim pogonom, pozneje pa so v ospredje le prišli favoriti s formulami in športnimi prototipi. To so bili predvsem omenjeni Petit, Liber in Zajelšnik, že četrti v skupnem seštevku pa je bil Avstrijec Stefan Promok (mitsubishi evolution 8) - najhitrejši s klasičnim avtomobilom in zmagovalec skupne razvrstitve v kategoriji II.

V razvrstitvi državnega prvenstva je kljub številnim težavam - na drugem treningu se je tudi zavrtel - spet slavil Milan Bubnič (lancia delta) iz Klenika pri Pivki. Bubnič je v dveh vožnjah za slabih 15 sekund ugnal spet hitrega Janka Čebrona (mitsubishi lancer EVO9) in Matica Kogeja (mitsubishi lancer EVO9).

Presenečenje mladi Škulj z dvokolesno gnano ford fiesto

Eno izmed presenečenj dirke je bil nedvomno mladi Mark Škulj v dvokolesno gnani ford fiesti, ki je bil kar četrti v slovenskem državnem prvenstvu. Škulj je za seboj pustil Gregorja Vouka (subaru impreza), Alojza Udovča (renault clio R3), Marka Grossija (peugeot 208 R2), Matevža Čudna (renault clio RS), Mateja Grudnika (renault clio R1), Petra Marca (mitsubishi lancer EVO9) in ostale.

Škulj je bil za pet sekund prepričljiv tudi v diviziji II, v diviziji I pa je šla zmaga v roke Erika Maglice (škoda fabia). Z daleč najhitrejšim časom druge vožnje se je na drugo mesto v tej diviziji prebila Asja Plesničar (suzuki swift GTI), tretji pa je bil Martin Česnik (zastava yugo).

Koliko gorskih dirk letos še za državno prvenstvo?

Konec avgusta smo proti Šembijam videli šele prvo letošnjo gorskohitrostno dirko za državno prvenstvo in nadaljevanje tega je še zelo negotovo. V programu sta namreč dirki na Hrvaškem (Buzet) in Italiji (Čedad), predvsem udeležba na hrvaški dirki pa bi bila lahko za slovenske dirkače sredi septembra v praksi onemogočena.

Naslednja avtomobilska dirka v Sloveniji bo sicer reli v Železnikih, ki ga bodo izpeljali v soboto, 12. septembra.

Pozitivno presenečenje dirke je bil Mark Škulj (ford fiesta), skupno enajsti in četrti za državno prvenstvo Slovenije. Foto: Uroš Modlic

Stefan Promok (mitsubishi lancer) iz Avstrije je bil najhitrejši med klasičnimi avtomobilskimi dirkalniki in je bil skupno četrti. Foto: Uroš Modlic