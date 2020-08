Bodo ovinki samevali? Policija ni navdušena nad potezo organizatorjev.

Cesta med Ilirsko Bistrico in Šembijami je že od leta 1995 vsako poletje gostila enega od največjih avtomobilskih spektaklov v Sloveniji. Ta je v zadnjih letih sicer izgubil del nekdanjega sijaja, vendarle pa je bila to gorska dirka elitnega evropskega prvenstva in je tako v zadnjih letih tudi privabila vse najhitrejše evropske voznike z gorskih dirk. Prav lani je tako padel rekord steze, ki bo za vselej ostal v rokah evropskega prvaka Simona Faggiolija.

Ker so letos na začetnem delu steze zgradili novo krožišče, doseženi časi s tistimi v prvih 25 letih (tudi sicer je bila proga s šikanami in različnimi dolžinami večkrat spremenjena) ne bodo primerljivi. Vseeno spodnji videoposnetki nazorno prikazujejo, kako je videti vožnja proti Šembijam s povprečno hitrostjo več kot 150 kilometrov na uro.

Video – osupljiva vožnja proti Šembijam s športnim prototipom

Novo krožišče na cesti od Ilirske Bistrice proti Šembijam. Foto: Gregor Pavšič

Glavna novost bodo poleg krožišča kajpak ostre omejitve, ki so povezane z ukrepi proti širjenju okužb z novim koronavirusom. Organizatorji so v zadnjih dneh ponudili omejeno število tako imenovanih dovolilnic za ogled prireditve (skupaj z varnostnimi napotki NIJS), ki bi stale 15 evrov in bi vsaj peščici omogočile ogled dirke.

Toda policija nad to potezo ni bila navdušena in je namero preprečila, danes pa bo direktor dirke Ferdo Poberžnik po naših informacijah poskušal izpogojevati drugačno rešitev na pristojnem ministrstvu. Tudi če gledalcev uradno ne bodo dovolili, bi se lahko ob pet kilometrov dolgem odseku znašli "naključno". Posebnih fizičnih zapor za dostop na širšo območje naj ne bi bilo.

Tradicija se kljub vsem zapletom nadaljuje

Prireditelji iz vrst AK Olimpija kljub morebitni popolni odsotnosti obiskovalcev niso želeli prekiniti tradicije organizacije te dirke, ki jo je nekoč začel (in jo popeljal v evropsko elito) predvsem domačin Miro Gardelin.

Ker je FIA letos odpovedala evropsko gorskohitrostno prvenstvo, bo konkurenca omejena. Prijavilo se je okrog 100 voznikov, zato bodo tudi ves program z dvema treningoma in dirkama v celoti izpeljali le v nedeljo. To bo torej sprinterski dirkaški program, ki pa bo le imel znaten prestižni naboj.

Spored tekmovanja v nedeljo, 30. avgusta 2020

8.30 - 1. uradni trening, cca 30 minut po 1. treningu - 2. uradni trening, 12.30 - otvoritev dirke, 13.00 - 1. dirka, 15.00 - 2. dirka

Milan Bubnič brani naslov državnega gorskohitrostnega prvaka. Foto: Gregor Pavšič

V boj s tujci predvsem Nemec s slovenskimi koreninami

Sodeč po lanskih rezultatih bo eden od najresnejših kandidatov za skupno zmago francoski dirkač Sebastien Petit (nova NP01), ki je bil lani še z Norminim športnim prototipom v Ilirski Bistrici peti. Poleg Italijanov Renza Napioneja (reynard K02), Fausta Bormolinija (reynard K02) in Federica Liberja (gloria C8P-EVO) bo vrh napadal tudi Patrik Zajelšnik (norma M20 FC), sicer Nemec slovenskih korenin.

Pred dvema letoma je Zajelšnik proti Šembijam precej zanesljivo ugnal tudi Petita in si s tretjim mestom v skupnem seštevku (le sedem sekund za Faggiolijem) privozil enega od svojih največjih uspehov.

Bubniča zanimajo predvsem avstrijski tekmeci

Med preostalimi Slovenci je treba v skupni razvrstitvi opozoriti na Vladimirja Stankoviča (norma M20 F, dvolitrski razred CN), med klasičnimi avtomobilskimi dirkalniki pa na Milana Bubniča (lancia delta). Bubnič je večkratni državni gorskohitrostni prvak, ki tudi tokrat s slovenskimi tekmeci ne bi smel imeti večjih težav. Zato pa bodo zanj dodatni izziv predvsem vozniki iz avstrijskega državnega prvenstva, ki vozijo podobne dirkalnike. Med Slovenci bosta še najvišje merila Matej Grudnik (renault clio razreda E1) in Gregor Vouk (subaru impreza).

To bo sicer prva letošnja gorskohitrostna dirka v Sloveniji in tako tudi prva dirka državnega prvenstva. Trenutno sta v koledarju še dirki v hrvaškem Buzetu (zaradi omejitev prestopanja državne meje bi jo lahko izpustili) in italijanskem Čedadu. Če dirka v Buzetu ne bi veljala za slovensko državno prvenstvo, bi jo lahko še nadomestili, tudi upravni odbor zveze AŠ2005 pa lahko sprejme odločitev in dovoli izpeljavo državnega prvenstva tudi le ob dveh gorskih dirkah (Ilirska Bistrica, Čedad).