Prej A4, zdaj audi A5: postal je večji in prav nič ne skriva izpušnih cevi #foto

Naprej o prepoznavnosti. Ko danes poročamo o novem A5, pri tem dejansko mislimo na nekdanji audi A4. To je bil tradicionalno eden najpomembnejših Audijevih modelov. Nekoč je v Sloveniji predstavljal tudi več kot 20 odstotkov Audijeve prodaje, tudi z razmahom športnih terencev pa ta model drži dobro desetino (11 odstotkov) Audijeve slovenske pogače. Audi A4 so prvič razkrili pred 30 leti in zelo priljubljen je bil tudi med slovenskimi kupci. V Sloveniji je namreč trenutno registriranih okrog 70 tisoč audijev, od tega jih je kar 40 odstotkov modela A4. Mnoge med njimi so v Sloveniji prvič registrirali kot rabljena vozila po uvozu iz tujine.

Zdaj torej to ni več model A4, temveč A5? Audi bo vse za modele, ki jih poganjajo klasični motorji na notranje zgorevanje, uporabil lihe oznake, sode pa bo namenil električnim modelom. Da bo mogoče že od daleč prepoznati, kakšen motor je v novem A5, so prilagodili še videz izpušnih cevi. Zgolj ena cev kvadratne oblike na levi strani na primer razkriva A5 z dizelskim motorjem.

Limuzina ima pet vrat in s tem ogroža karavana

A5 je na voljo kot limuzina in kot karavan, poslovila pa se je oznaka sportback. Do zdaj so se kupci v Sloveniji približno enakovredno odločali za obe izvedbi. V prihodnje bi lahko limuzina pridobila večino, ker ima kljub limuzinskemu videzu zadnja peta vrata, kar bo precej povečalo praktičnost avtomobila. Prostornina prtljažnika pri limuzini znaša vsaj 445, pri avantu pa 476 litrov.

Avtomobil je daljši, širši in višji. A5 je tako dolg okrog 4,82 metra, širok pa je več kot dva metra. Najbolj izstopa 2,89 metra medosne razdalje, ki so jo povečali kar za dobrih sedem centimetrov (7,2 cm).

V notranjosti so lahko tudi trije zasloni

Vozniški prostor povsem zaznamujejo kar trije zasloni, a vsaj skrajno desni ni serijski. To so digitalni merilniki (11,9-palični), osrednji zaslon (14,5-palični) in še dodatni sovoznikov zaslon (10,9-palični). Voznik nanj ne vidi, sovozniku pa z brskanjem med aplikacijami (YouTube, igre, Spotify …) omogoča kratkočasenje med daljšimi vožnjami ali v zastoju. Audijev vmesnik deluje na Androidni zasnovi in omogoča prenos različnih aplikacij, tako da zrcaljenje prek telefona (Car Play, Android Auto) ni nujno potrebno.

Razlika med začetnim bencinskim in dizelskim motorjem osem tisočakov

Med motorji so za zdaj le klasični pogoni, ki pa so jim dodali blago hibridne sisteme na 48-voltni zasnovi. Osnovni model poganja bencinski dvolitrski motor z močjo 110 kilovatov, pri dizelskih motorjih pa bo izhodišče dvolitrski motor s 150 kilovati. Ker šibkejšega dizelskega motorja ne bo, je razlika v ceni med vstopnim bencinskim in dizelskim motorjem kar občutnih osem tisočakov.

Vsi A5 bodo imeli lahko le še dvosklopčni samodejni menjalnik, tako pri bencinskem kot dizelskem motorju pa je na voljo pogon tako na sprednji kolesi kot na vsa štiri kolesa. Osnovni bencinski model ima pogon le na sprednji kolesi.

Vrh ponudbe predstavlja trilitrski bencinski motor TFSI z močjo 270 kilovatov.

Motorji so tako štirje. Pri dizlu je možnost ena, prav tako pri omenjeni športni različici. Le bencinski motor ponuja dve možnosti, in sicer moč 110 ali 150 kilovatov.

Prihodnje leto na slovenske ceste okrog 150 novih A5

Pri Audiju, ki drži vodstvo na slovenskem premijskem trgu, želijo prihodnje leto v Sloveniji prodati okrog 150 vozil A5.

Cene se bodo pri bencinskem začele pri 43 tisočakih, pri dizelskem pa pri 51 tisočakih. Pri bencinskem znaša razlika med šibkejšo in zmogljivejšo različico dobrih pet tisoč evrov. Cene za najzmogljivejšo različico z motorjem 3.0 TFSI se bodo začele pri 76 tisoč evrih.

Doplačilo za karavansko izvedbo avant bo znašalo okrog dva tisoč evrov.

