Predsednik VW prišel na Twitter in že razkril prve skrivnosti

Twitter je lahko za avtomobilske menedžerje koristen komunikacijski kanal, saj omogoča prav sporočanje kratkih in jedrnatih informacij, poudarkov in mnenj. Do popolnosti ga je izkoristil predvsem Elon Musk, ki s Teslo nima klasičnega pristopa do oglaševanja in komunikacij z javnostjo. Muskove objave na Twitterju, koder ima 42,8 milijona sledilcev, zelo hitro postanejo odmevne in dosežejo praktično vse cilje skupine.

Prvi mož Volkswagna še ne sledi Elonu Musku

Med predsedniki tradicionalnih proizvajalcev takih pristopov do komuniciranja še ni bilo veliko. Izjema je bil le nekdanji predsednik Opla Karl-Thomas Neumann, ki je na Twitterju redno objavljal zanimive in koristne zapise. Neumann ima trenutno slabih 18 tisoč sledilcev.

Pred dvema dnevoma je na Twitter uradno stopil tudi Volkswagnov predsednik Herbert Diess, ki poskuša v marsičem slediti zgledu Muska in Tesle. V treh dneh je pridobil 15.600 sledilcev, sam pa sledi 32 osebam oziroma računom - med njimi Muska za zdaj še ni.

Hello @Twitter! I’m here to make an impact with @VWGroup, especially on political issues. And, of course, to get some of your market shares, @elonmusk – after all, our ID.3 and e-tron have won the first markets in Europe. Looking forward to productive discussions! — Herbert Diess (@Herbert_Diess) January 20, 2021

Diess o vozilu, ki bo "revolucioniral" Volkswagen

Diess je prek Twitterja komentiral načrt Volkswagna o izdelavi svojega “admiralskega” električnega vozila prihodnosti. Imenuje se trinity in po Diessovih bessedah bo “revolucioniral” Volkswagen. Po družini modelov ID predstavlja Volkswagen zdaj naslednjo generacijo električnih avtomobilov. Izdelovali ga bodo v osrednji tovarni v Wolfsburgu, ki jo bodo tako tudi preuredili za izdelavo električnih vozil. Trinity naj bi na ceste pripeljal čez pet ali šest let.