Porsche Electric Sport Sound: zvok nove dobe mobilnosti

Voznik lahko že s pomočjo zvoka avtomobila ugotovi, kakšen je oprijem vozila in po kakšni podlagi trenutno pelje. Tudi električna vozila imajo specifičen zvok, ta pa je odvisen od njihovega karakterja.

Znanilec nove dobe: Porsche Taycan

Porsche Taycan je čistokrvni športnik in prvi predstavnik nove generacije visokozmogljivih električnih vozil znamke Porsche. Tako ni naključje, da je tudi znanilec nove dobe zvoka E-Performance te znamke. Posebej za model Taycan Turbo S je bil namreč razvit zvok Porsche Electric Sport Sound, ki je opcijsko dosegljiv tudi v modelu Taycan Turbo.

Sile in pospeški so sestavni del vožnje z glasnikom nove ere mobilnosti. Taycan namreč merilnik hitrosti od nič do sto kilometrov na uro prižene v 2,8 sekunde.

Znanje in izkušnje, ki jih Porsche pridobiva na dirkališčih v svetu avtomobilističnega športa, so bili vedno podlaga za razvoj cestnih avtomobilov. Tako kot druge tehnične komponente, ki so luč sveta ugledale v dirkalnikih, se je tudi Porschejev zvok električnih vozil rodil v dirkalnem bolidu.

Prvi nosilec električnega zvoka je bil legendarni dirkalni avtomobil serije Le Mans Porsche 919 Hybrid. Zvok je imel pri razvijanju dirkalnika v prvi vrsti praktično vlogo. Razvoj je namreč v začetnih fazah potekal v dirkalnem simulatorju, v katerem so dirkači premagovali virtualne kilometre prog.

Skrbno prenašanje resničnih zvokov v dirkalne simulatorje je predstavljalo začetek razvoja zvoka elektrificiranih avtomobilov.

Ključno pri testiranjih v simulatorju je, da se vzpostavijo razmere, čim bolj podobne resnični vožnji po dirkališču. Zvok ima pri tovrstnih simulacijah, pri katerih testni vozniki preizkušajo meje zmogljivosti dirkalnikov, izredno pomembno vlogo. Daje namreč neposredne informacije o stanju vozila, vozni podlagi in o drugih zunanjih dejavnikih.