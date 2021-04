Porsche 911 ali taycan? Razlika v prodaji je zelo majhna.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Porsche je v prvem četrtletju uspel prodati 71.986 svojih avtomobilov, kar je 36 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. To glede na razmere ni posebej presenetljivo, zato pa je toliko bolj zanimiv pogled na prodajo posameznih modelov. Nemci so prodali 9.072 taycanov, ob tem pa še 9.133 modelov 911.

61 več prodanih kultnih 911 kot taycanov

Na priljubljenost taycana je vplival prihod osnovne in zato cenovno ugodnejše različice 4S, tako da je 911 uspel le za 61 vozil še premagati taycana. Ta je v celotni prodaji dobil 12,6-odstotni delež.

Skupno sicer najbolje prodajani model znamke Porsche ostaja majhni športni terenec macan. V treh mesecih so jih prodali 22.458. Drugi najuspešnejši model je bil cayenne (19.533 vozil), sledili sta še 718 boxster in cayman (6.190) ter 5.600 prodanih panamer.

Največ porschejev so kupili Kitajci in sicer skoraj 22 tisoč. V Evropi so jih uspeli prodati 19.389.

Video - s taycanom po Sloveniji