Popolnoma novi VW Caddy 2021 – že pri Porsche Inter Auto!

Oglasno sporočilo

Seveda pa popolnoma novi Caddy še naprej ostaja zanesljiv, prilagodljiv in funkcionalen – in je zdaj še bolje pripravljen na vse, kar vam ponuja življenje – odkrijte ga tudi vi!

Novi VW Caddy – katere so največje novosti?

Zasnovan na novi platformi MQB,

kompaktna zunanjost, prostorna notranjost,

v Caddyju Maxi je prostora za dve evropaleti,

nova tehnologija TDI twindosing,

popolnoma digitalna notranjost Innovision Cockpit,

19 novih ali izboljšanih asistenčnih sistemov.

Sestavite si svojega: nov Volkswagen Caddy konfigurator

Želite več informacij o popolnoma novem Caddyju? Prosimo vas, da jih pokličete na 051 288 567. Z veseljem vam bodo pomagali!

Na voljo že: VW Caddy Life in VW Caddy Furgon

VW Caddy Life – za družinske podvige!

Preverite serijsko opremo modela VW Caddy Life:

večfunkcijski usnjeni volan,

različni kromirani dekorativni elementi,

strešne letve črne barve,

električno nastavljiva, ogrevana in zložljiva ogledala,

lahka aluminijasta platišča briljantne barve,

zložljive mizice z držali za skodelice,

žepi za zemljevide na sprednjih sedežih,

"Composition Media", 8,25" zaslon na dotik.

VW Caddy Furgon – mojster za vse!

Preverite serijsko opremo modela VW Caddy Furgon:

12-voltna vtičnica na armaturni plošči,

električni pomik sprednjih stekel,

klimatska naprava,

nastavljanje višine voznikovega sedeža,

okna na krilnih vratih zadaj,

predelna stena s fiksnim oknom,

"Composition Audio", 6,5" zaslon na dotik,

priprava za telefon.

Volkswagen Caddy – razlogi, zakaj ga izbrati!

Volkswagen Caddy: ena od ključnih novosti je vsekakor povsem nova prečna modularna platforma MQB, ki omogoča uporabo najsodobnejših tehnologij ter asistenčnih in multimedijskih sistemov. Obenem pa zagotavlja tudi splošno varnost, udobje, digitalizacijo in še veliko več. Volkswagen Gospodarska vozila (VW GV) z novo tehnologijo dvojnega vbrizgavanja, imenovano twindosing, omogoča, da so turbodizelski motorji TDI čisti kot še nikoli poprej.

Digitalni kombinirani instrument – novo poglavje armaturne plošče

Volkswagen Caddy pete generacije vas bo zagotovo prepričal z novimi visokotehnološkimi rešitvami in precej večjo praktičnostjo v notranjosti. Podaljšana izvedba, imenovana Caddy Maxi, zagotavlja dovolj prostora za kar dve evropaleti, ki sta na sredini in zadaj lahko obrnjeni počez ali pa na sredini počez in zadaj po dolžini vozila. Navdušeni boste nad novim digitalnim kombiniranim instrumentom Digital Cockpit in multimedijskim sistemom z zaslonom z velikostjo med 6,5 in 10,0 palca. Z največjim zaslonom je na voljo povsem dovršeno digitalno okolje Innovision Cockpit. Prek enote OCU (Online Connectivity Unit) z integrirano eSIM-kartico lahko multimedijski sistemi dostopajo do mobilnih spletnih storitev in funkcij iz ponudbe Volkswagen We. Novi Caddy je tako več čas povezan s spletom.

VW Caddy – novi motorji TDI twindosing, TSI in TGI

VW Caddy nove generacije se lahko pohvali z naprednimi štirivaljnimi dizelskimi TDI-motorji. Gre za povsem nove motorje naslednje generacije. Že sedaj namreč izpolnjujejo emisijske standarde Euro 6 za leto 2021 in prav vsi so opremljeni s filtri za trdne delce (DPF). Za TDI-motorje z močjo med 55 kW (75 KM) in 90 kW (122 KM) se prvič uporablja nova tehnologija twindosing: s pomočjo dveh katalizatorjev SCR in s tem realiziranega dvojnega vbrizgavanja aditiva AdBlue so se emisije dušikovih oksidov (NOx) v primerjavi z motorji iz prejšnje generacije modela VW Caddy zmanjšale.

Novi TDI-motorji za novi Volkswagen Caddy se tako uvrščajo med najčistejše dizelske motorje na svetu. Enako učinkovita in trajnostno zasnovana sta tudi turbobencinski motor TSI z močjo 84 kW (116 KM) in prisilno polnjeni motor na zemeljski plin TGI. Nove pogonske tehnologije prinašajo pozitivne učinke v ekološkem in ekonomskem smislu: glede na izbrani motor je predvidena poraba novega Caddyja v primerjavi s prejšnjim modelom nižja do 12 %.

Potrebujete več informacij? Kontaktirajte jih, z veseljem so vam na voljo!

Salon Volkswagen Gospodarska vozila Porsche Ljubljana, Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana

Sašo Trček

Prodajni svetovalec Volkswagen Gospodarska vozila

Telefon +386 1 58 25 381

E-naslov: aleksandar.trcek@porsche.si

Klemen Ošlaj

Prodajni svetovalec Volkswagen Gospodarska vozila

Telefon: +386 1 58 25 380

E-naslov : klemen.oslaj@porsche.si

Salon Volkswagen Gospodarska vozila Porsche Maribor, Šentiljska c. 128a, 2000 Maribor

Iztok Drobnič

Vodja prodaje Volkswagen Gospodarska vozila

Telefon: +386 2 65 40 302

E-naslov: iztok.drobnic@porsche.si

Salon Volkswagen Gospodarska vozila Porsche Koper, Ankaranska cesta 10, 6000 Koper

Roberto Eler

Prodajni svetovalec Volkswagen Gospodarska vozila

Telefon: +386 5 61 16 533

E-naslov: roberto.eler@porsche.si

Naročnik oglasne vsebine je Porsche Inter Auto.