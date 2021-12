Ponoči prvi nakupi: Slovenija uvedla novost, ki smo jo dolgo čakali

Od danes so v Sloveniji na voljo nove elektronske vinjete. Vezane bodo na registrsko oznako vozil, veljavne pa glede na datum nakupa in ne več zgolj letnico. Nadzirale jih bodo nove avtocestne kamere, ob zaznani kršitvi bodo domače voznike nato ustavili nadzorniki Darsa. Za vožnjo brez vinjete zagrožena kazen 300 evrov, vozniki morajo poskrbeti tudi za ustrezno čitljivo (pravilno nameščeno) registrsko oznako.

"Jaz sem zelo vesel. Digitalizacija je prihodnost, Slovenci si jo zaslužimo in imamo dobre možnosti, da smo na tem področju najuspešnejši," je ob nakupu e-vinjete dejal Vrtovec. Po njegovi oceni nov sistem ljudem omogoča lažji dostop in nakup. "Sam postopek ni zapleten, tisti, ki niso vešči upravljanja z računalnikom, pa bodo e-vinjete še vedno lahko kupili na običajnih prodajnih mestih," je dejal minister.

S poenostavljenim nakupom e-vinjete je bil zadovoljen tudi Andrijanič. "Nakup je bil hiter in enostaven, vzel mi je dve minuti," je poudaril. Po njegovem je uvedba e-vinjet odličen primer digitalizacije po meri države. "Gre za rešitev, ki nam bo prihranila veliko časa, predvsem pa živcev, povezanih z vsakoletnim strganjem vinjete z vetrobranskega stekla," je dodal.

E-vinjeta je odličen primer digitalizacije po meri državljanov. Nakup prek telefona mi je vzel manj kot 3 minute.



Hvala @JernejVrtovec in @DARS_SI, da nam ne bo več treba praskati stare vinjete z vetrobranskega stekla. #DigitalnaSlovenija #SkupajZmoremo pic.twitter.com/lMeN6Gv7K2 — Mark Boris Andrijanič (@MBAndrijanic) November 30, 2021

[IMAMO E-VINJETE] Minister @JernejVrtovec je na dan uvedbe sistema elektronskih vinjet preko spleta opravil prvi nakup e-vinjete:"Končno jo imamo! Od obljube do tega, da smo danes lahko opravili prvi nakup e-vinjete. Digitalizacija je priložnost za Slovenijo!" pic.twitter.com/XnbCuJKXLC — Ministrstvo za infrastrukturo (@mzi_rs) November 30, 2021

Vinjeta kot nalepka se bo dokončno poslovila februarja

Obstoječa letna vinjeta v obliki nalepke bo sicer veljavna do vključno 31. januarja 2022, prav tako se bo do tega datuma še naprej uporabljalo tedenske in mesečne vinjete v obliki nalepk. Pričakovati je, da večina voznikov, ki imajo letno vinjeto z letnico 2021, tako nove ne bo kupila pred njenim iztekom. S 1. februarjem pa se bodo nalepke povsem poslovile, saj bo tudi tedensko in mesečno uporabo cestninskih cest mogoče plačati le z elektronsko vinjeto.

Enako kot doslej bodo tako tudi elektronske vinjete omogočale uporabo avtocest in hitrih cest v določenem časovnem obdobju: za osebna in kombinirana vozila bo to leto, mesec ali teden, za motorna kolesa pa leto, pol leta ali teden.

Slovenija se z elektronsko vinjeto priključuje mnogim državam, ki tako rešitev že poznajo. Foto: Gregor Pavšič

Vinjeta je zdaj vezana na datum nakupa

Novost bo, da letna elektronska vinjeta ne bo več vezana na koledarsko leto, ampak bo veljala eno leto od izbranega datuma, ki ga bodo vozniki določili ob nakupu. Primer: letna e-vinjeta z izbranim datumom 15. aprila 2022 bo veljala do vključno 15. aprila 2023. Vse vrste e-vinjet bo mogoče kupiti do največ 30 dni pred izbranim datumom začetka veljavnosti.

Elektronska vinjeta bo vezana na registrsko številko vozila, novost pa bo tudi ta, da bodo vozniki ob odjavi vozila iz prometa lahko zahtevali povračilo neizkoriščene vrednosti letne e-vinjete (in polletne za motorna kolesa). Če bodo vozilo prodali, bodo do vračila sorazmernega deleža vrednosti e-vinjete upravičeni le, če novi lastnik vozila ne bo registriral z isto registrsko številko.

Nadzor prek kamer ob avtocestah, na terenu še naprej tudi nadzorniki

Registrske številke vozil bodo nadzirale kamere, nameščene na avtocestnem omrežju, na nadzornih točkah in v vozilih cestninskega nadzora. Ko bo sistem preveril vozilo, za katerega je kupljena e-vinjeta, bo ta podatek takoj izbrisan iz sistema in o uporabi cestninske ceste v sistemu ne bo ostala nobena sled.

Če bo zaznana neskladnost cestninjenja, se bo podatek ohranil v sistemu do zaključka prekrškovnega postopka. Uporaba avtocest in hitrih cest brez veljavne elektronske vinjete pomeni kršitev zakona o cestninjenju, za kar je predpisana globa v višini 300 evrov.