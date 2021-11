Poznate podrobnosti? Še slab mesec in prihajajo e-vinjete.

Čez tri tedne bodo papirnate vinjete zamenjale digitalne. Zdaj bo veljavnost določal datum nakupa, ne koledarsko leto, vozniki pa morajo paziti in v sistem vpisati pravilno registrsko oznako svojega avtomobila. Ob avtoceste za nadzor prihajajo nove kamere, cene za vinjete pa bodo ostale enake in tudi Darsovi nadzorniki bodo ohranili svoje službe.

Prvega decembra letos bodo v Sloveniji prvič na voljo elektronske vinjete. Takrat bo mogoče letne vinjete za avtomobile in polletne za motorna kolesa kupiti le še v digitalni različici, ne več kot nalepke. Cene vseh vrst vinjet ostajajo nespremenjene. Tedenske in mesečne vinjete bodo do konca januarja 2022 ostale še kot nalepke, nato pa bodo tudi te postale digitalne.

Elektronska vinjeta ne bo več vezana na koledarsko leto, ampak bo veljala eno leto od izbranega datuma, ki ga bo voznik določil ob nakupu. Vse vrste elektronskih vinjet bo mogoče kupiti do največ 30 dni pred izbranim datumom začetka veljavnosti.

Pozor, za pravilen vnos registrske oznake bo odgovoren izključno voznik

Elektronska vinjeta bo zgolj nadomestila vinjeto v obliki nalepke in bo vezana na registrsko številko vozila. Za nakup bo zato vsak potreboval registrsko številko vozila, za katero bo vinjeto kupil. Paziti je treba na pravilen vnos podatkov, saj bo zanje odgovarjal izključno voznik, ne na primer uslužbenec na fizičnem prodajnem mestu.

Na Darsu pravijo, da je v projekt uvajanja elektronske vinjete vključenih 43 članov, delu pa se občasno pridružijo še zaposleni z drugih področij. Občasno tako pri tem projektu sodeluje okrog sto zaposlenih, ki so v ta projekt vpeti ob svojih rednih delovnih obveznostih. Pri tem izpostavljajo časovno stisko, ki je nastala zaradi poznega podpisa pogodbe z izvajalcem. Ta se je zgodil šele maja letos, ko so razrešili pritožbe neizbranih ponudnikov.

Primer potrdila o nakupu elektronske vinjete v Romuniji. Foto: Gregor Pavšič

Elektronsko vinjeto že poznajo države kot so Avstrija, Madžarska, Slovaška, Romunija, Bolgarija ... Foto: Gregor Pavšič

Obstoječe videokamere ob avtocestah so namenjene vodenju in nadzoru prometa iz Darsovih regionalnih nadzornih centrov.

"Prepoznavanje registrskih označb vozil bo potekalo prek novih videokamer, namenjenih izključno prepoznavanju registrskih tablic. Te kamere bodo delovale v različnih svetlobnih, vremenskih in drugih pogojih. Za primere vremenskih razmer, ki bi lahko vplivale na učinkovitost nadzora, imamo izdelane različne rešitve s prilagoditvijo delovanja sistema in uporabo prilagojene metodologije nadzora," razlagajo na Darsu.

Predpogoj za odčitano vinjeto bo tudi pravilno nameščena registrska tablica

Obveznost voznika bo pravilno nameščena registrska tablica na avtomobilu, kar je skladno z zakonom o motornih vozilih in zakonom o pravilih cestnega prometa.

V skladu s 5. odstavkom 35. člena zakona o motornih vozilih mora namreč voznik poskrbeti, da registrske tablice pritrdi tam, kjer je to predvidel proizvajalec vozila, in sicer tako, da so dobro vidne in čitljive, niso poškodovane, upognjene, zakrite, dodatno prevlečene ali prekrite. Predpisana globa za neupoštevanje tega določila znaša 200 evrov. Nadzor se bo, kot navedeno, izvajal z najsodobnejšo tehnologijo samodejne prepoznave registrskih tablic.

Cene vseh vrst vinjet ostajajo nespremenjene. Tedenske in mesečne vinjete bodo do konca januarja 2022 ostale še kot nalepke, nato pa bodo tudi te postale digitalne.

Celovit nadzor ne bo samodejen, ob avtocestah še naprej tudi nadzorniki

Kljub uvedbi elektronske vinjete bodo ob avtocestah še naprej prisotni tudi Darsovi nadzorniki. Nadzor nad vinjetami namreč ne bo samodejen. Slovenskim voznikom bodo v primeru kršitev plačilne naloge praviloma pošiljali po pošti, ob cesti pa bodo ustavljali predvsem tujce. Ti predstavljajo kar 95 odstotkov vseh kršiteljev. V nasprotju s trenutno ureditvijo, ko so nadzorniki prekršek v povezavi z vinjeto odkrili šele ob bližanju vozila, bodo zdaj na prekršen opozorjeni že vnaprej.

Preden bodo domačim voznikom poslali plačilne naloge, bodo morali pregledati posnetke, na katerih bodo zaznani kršitelji, in v ozadju izpeljati celoten prekrškovni postopek.

Od decembra naprej letnih vinjet ne bo treba več lepiti na vetrobransko steklo. Foto: Metka Prezelj

Skladno s prekrškovnim zakonom postopka kaznovanja namreč ne more izpeljati sistem, temveč le pooblaščena oseba. Tehnologija bo služila le za pomoč pri detektiranju.

"Vse mora biti skladno z zakonodajo. Naši cestninski nadzorniki se morajo tudi dodatno usposabljati za uporabo nove opreme, v centru cestninskega nadzora pa pričakujemo zelo veliko dodatnega dela zaradi evaluacije dokaznega gradiva, ki ga mora potrditi pooblaščena oseba. Zakon o prekrškovnem postopku se ni spremenil in verjetno tudi ne gre pričakovati zakonskih sprememb v smislu, da bi dale pooblastilo informacijskemu sistemu, da sam izdaja kazni za prekrške," dodajo na Darsu.

Kaj pa se zgodi ob ukradeni ali poškodovani registrski tablici?

Kaj pa se bo zgodilo v primeru, ko bi zaradi kraje, izgube registrske tablice ali njene poškodbe v nesreči zamenjali tablico? V tem primeru bo treba kupiti novo elektronsko vinjeto, za staro pa bo lahko voznik dobil povrnjen sorazmerni del.

Vlogi bo treba priložiti račun oziroma kopijo računa za nakup elektronske vinjete, za katero bomo uveljavljali vračilo sorazmernega dela vrednosti. Podatek, da je bila za vozilo z registrsko označbo, na katero je vezana elektronska vinjeta, pred potekom veljavnosti elektronske vinjete izdana nova tablica z drugačno označbo, pa bo v postopku reševanja zahtevka pridobil Dars.