Slovenija v vrhu: kilometer avtoceste je med najdražjimi

Celoletne vinjete so v Sloveniji ugodne, za tranzitne turiste pa so kilometri slovenskih avtocest zelo dragi. Kilometer jih stane štiri cente, na Madžarskem dva, v Romuniji le še tretjino centa. Še višje pa so cene na Hrvaškem in predvsem v Italiji, kjer poznajo še klasični cestninski sistem.

Potem ko smo z avtomobilom opravili pot iz Slovenije prek Madžarske do Romunije in nato skozi Bolgarijo, Srbijo in Hrvaško nazaj domov, je bil zanimiv pogled v stroške za cestnine in vinjete. Kot smo poročali že včeraj, je bilo mogoče v večini omenjenih držav kupiti že elektronsko vinjeto. Klasično cestninjenje, kjer torej plačamo znesek glede na prevoženo razdaljo, poznajo Srbi in Hrvati. Na naši poti bi bil en kilometer najdražji na Hrvaškem, daleč najcenejši pa v Romuniji.

Spodnji pregled prikazuje strošek kratkotrajne vinjete oziroma cestnine za hipotetičnega voznika, ki bi (kot na primer turist, poslovni potnik …) potoval prek spodnjih držav.

Relacija: Razdalja: Cena vinjete/cestnine: Cena na kilometer? Slovenija Koper-Pince 315 km 15 EUR 0,047 EUR Madžarska Pince-meja z Romunijo (Szeged) 446 km 10,6 EUR 0,023 EUR Romunija Meja z Madžarsko-Constanta 911 km 3 EUR 0,003 EUR Bolgarija Meja z Romunijo-meja s Srbijo (Dmitrovrad) 655 km 8 EUR 0,01 EUR Srbija Dmitrovgrad-Ruma 450 km 11,5 EUR 0,02 EUR Hrvaška Meja s Srbijo-Bregana 307 km 20,13 EUR 0,06 EUR

Foto: Gregor Pavšič

Primerjava s tujino: še mnogo dražji so kilometri v Italiji

Med temi državami je torej posamezni kilometer najdražji na Hrvaškem (6,5 centa) in v Sloveniji (4,7 centa), dokaj visok je tudi na Madžarskem (2,3 centa). Daleč najcenejše se je voziti po cestah v Romuniji, kjer stane kilometer komaj 0,03 centa. Poudariti je sicer treba, da avtocest v Romuniji in Bolgariji ni zelo veliko in da znesek vinjete upošteva tudi vožnjo po drugih cestah. Toda kdor bi potoval prek teh držav, bi jo moral plačati.

V naši neposredni soseščini je sicer kilometer še dražji v Italiji. Od Trsta do Milana (430 kilometrov) bi za cestnino plačali dobrih 41 evrov, kar je 9,6 centa na prevoženi kilometer.

V Avstriji bi za pot od predora Karavanke do avstrijsko-češke meje na poti proti Brnu (447 kilometrov) plačali dva centa na prevoženi kilometer.