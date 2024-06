Za cestninski razred R2, to so motorna vozila nad 3,5 tone z dvema osema, se bo vožnja skozi predor Karavanke podražila s 4,22 evra na 4,51 evra. Za cestninski razred R3 se bo cena zvišala s 4,69 evra na 5,01 evra, za cestninski razred R4 pa z 9,38 evra na 10,01 evra. Vsi zneski so brez 22-odstotnega davka na dodano vrednost, so po seji vlade sporočili z ministrstva za infrastrukturo.

Višina cestnine se ni spreminjala od leta 2018

Pravno podlago za uskladitev cestnine za uporabo cestnega predora Karavanke daje zakon o cestninjenju, so pojasnili. Ta določa uskladitev višine cestnine za uporabo cestninskih cest za vozila nad 3,5 tone z inflacijo, če rast cen življenjskih potrebščin v Sloveniji v preteklem letu v primerjavi z letom pred tem preseže indeks 100. Lani je bil ta pogoj izpolnjen, višina cestnine pa se od leta 2018 ni spreminjala.

Hkrati s cestnino za uporabo cestnega predora Karavanke se bo prav tako za 6,8 odstotka zvišala tudi infrastrukturna pristojbina za vožnjo vozil z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone po ostalih cestninskih cestah.