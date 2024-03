Na avstrijski strani Karavank rešili podhlajenega 14-letnega Sirca: v gorah ostal sam

Na območju Šentjakoba v Rožu na avstrijskem Koroškem, nedaleč od meje s Slovenijo, so reševalci v nedeljo rešili 14-letnega Sirca. Podhlajenega najstnika je na goratem območju našel 61-letni pohodnik in poklical reševalce. Najstnik je glede na dosedanje ugotovitve iz smeri Slovenije poskušal prek zasneženih Karavank priti v Avstrijo.

Moški je med pohodom zaslišal klice na pomoč in našel 14-letnika, ki je bil že podhlajen in ni več mogel samostojno nadaljevati poti. Zaradi močnega vetra je lahko helikopter pristal le na kilometer oddaljenem mestu, od koder se je šest reševalcev podalo do fanta, ki je obtičal na delno zasneženem, mokrem in strmem gozdnatem območju na nadmorski višini 1.200 metrov. Prenesli so ga do helikopterja, ki ga je odpeljal v bolnišnico. Njegovo stanje je stabilno.

Policija je danes sporočila ugotovitev, da je bil fant na poti s še dvema starejšima Sircema, ki so ju oba že v nedeljo prijeli na območju Šentjakoba v Rožu. Kako je prišlo do tega, da je v gorah ostal sam, zaenkrat še ni jasno, sam ne želi govoriti o tem. Povedal je le, da so z vlakom prišli do Jesenic, nato pa so pot proti Avstriji nadaljevali peš, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.