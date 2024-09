Na Hrvaškem ukinjajo cestninske postaje. Tako bomo plačevali po novem.

Hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo je podpisalo pogodbo za razvoj novega sistema cestninjenja v vrednosti 80 milijonov evrov. Pogodbo so podpisali predsednik uprave Hrvaških avtocest (Hrvatskih autocest ali HAC) Boris Huzjan, minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković ter predstavnika skupnosti slovaške družbe Sky Toll in češke družbe TollNet, ki bosta poskrbela za nov sistem cestninjenja.

Novo cestninjenje bo zajelo celotno omrežje avtocest na Hrvaškem. Hrvoje Dorčić iz Haca je dejal, da obstoječi sistem cestninjenja s cestninskimi postajami obstaja od leta 2006 in je že zastarel, predvsem pa povzroča gnečo.

Nov sistem bo po njegovih besedah ​​pomenil neizmerno hitrejši pretok vozil. "Novi sistem bo omogočal prost pretok vozil po več pasovih. Za nadzor bo skrbelo 208 cestninskih točk, ki bodo na avtocestnih priključkih. Gre za točke, ki bodo opremljene s kamerami in antenami ter bodo omogočale cestninjenje in nadzor," je dejal Dorčić.

Predvidevajo tudi nakup 74 mobilnih enot, ki bodo prav tako namenjene cestninjenju. Imele bodo kamere in laserje.

Plačevanje z napravo ENC

Po uvedbi novega sistema bo na avtoceste mogoče vstopiti na dva načina. Z napravo ENC ali z registracijo vozila prek ALPR, avtomatskega odčitavanja registrskih tablic s pomočjo kamer.

ENC (elektronička naplata cestarine, slo. elektronsko plačilo cestnine) je podoben sistem, kot smo ga pred leti imeli na slovenskih avtocestah – ABC. Pri ENC se nam ni treba niti ustavljati, ko se peljemo skozi vstopno in izstopno cestninsko postajo, kaj šele iztegovati roko, vleči listek in plačevati na licu mesta. Dovolj je, da zmanjšamo hitrost in se z vozilom približamo zapornici. Napravo lahko kupimo na cestninski postaji in jo namestimo na vetrobransko steklo.

Plačevanje z odčitavanjem registrskih tablic

Cestnino bo mogoče plačati tudi s samodejnim odčitavanjem številke registrske tablice s kamero. Tisti, ki se boste odločili za pobiranje cestnine z branjem registrske tablice, se boste morali prijaviti na spletnem portalu ali v mobilni aplikaciji v prodajnih poslovalnicah Haca ali pri prodajnih partnerjih (številni bencinski servisi in servisi za tehnične preglede).

Poleg tega bo na vsakem uvozu na avtocesto vsaj en pas za hitro registracijo vozil, kjer se bo uporabnik preprosto registriral – kamera bo prebrala registrsko tablico, voznik bo potrdil pravilnost odčitka, prislonil kreditno kartico in sistem bo natisnil potrdilo, iz katerega bo razvidno, da ste registrirani.

Medtem ko bodo vozniki osebnih vozil lahko izbrali način plačila cestnine, bo za težka vozila tretje in četrte kategorije obvezna naprava ENC, ki bo morala biti ves čas pritrjena na vetrobransko steklo. Ne glede na to, kateri način plačila cestnine bodo uporabniki izbrali, bo na avtocestah pretok prost, brez ustavljanja.