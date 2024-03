Dars lani zvišal prihodke in dobiček

V strukturi Darsovih prihodkov poleg cestnine sicer nekoliko večji delež predstavljajo še prihodki od zakupnin za počivališča, ki so lani znašali 10,2 milijona evrov in so bili za slabih 700 tisoč evrov višji od tistih v letu 2022, izhaja iz nerevidiranih računovodskih izkazov za lansko leto, ki jih je Dars danes objavil na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Dars je sicer lani prodal 8,6 milijona vinjet, kar je 15 odstotkov več kot leto prej. Vrednost prodanih vinjet je na letni ravni zrasla za 32,78 milijona evrov na 236 milijonov evrov, so pojasnili na Darsu.

Bilančni dobiček Darsa je na zadnji dan lanskega leta znašal nekaj več kot 50 milijonov evrov oziroma slaba dva milijona evrov več kot leto prej.