Fotografija, ki buri duhove. Je bil zaradi tega oviran promet?!

"Ali mogoče kdo ve, zakaj so na izvozu Domžale iz smeri Štajerske naredili nove temelje za tablo in namestili popolnoma novo tablo deset metrov pred obstoječo? Promet je bil oviran ves teden. Gotovo obstaja zelo dober vzrok za ta nujna dela?" se je spraševal uporabnik, ki je v objektiv ujel nenavadna gradbena dela.

Med člani skupnosti V živo s slovenskih cest se je vnela zabavna debata o tem, kaj je najverjetnejši razlog za gradbena dela, največ uporabnikov pa je stavilo na to, da so na Darsu napačno izmerili razdaljo do izvoza za Domžale, zdaj pa to napako z novo tablo le nekaj metrov pred staro popravljajo.

Za pojasnilo smo se obrnili na Dars, ko prejmemo njihove odgovore, jih objavimo.