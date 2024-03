Dars lani prodal 15 odstotkov več vinjet

Dars je lani prodal 8,6 milijona vinjet, kar je 15 odstotkov več kot leta 2022. Vrednost prodanih vinjet je na letni ravni zrasla za 32,78 milijona evrov na 236 milijonov evrov. V okviru nadzora so pristojni izdali nekaj več kot 60 tisoč plačilnih nalogov, največ na štajerskem in dolenjskem avtocestnem kraku, so zapisali na Darsu.

Dars je lani prodal 1.094.403 letnih vinjet, kar je 12 odstotkov več kot leta 2022. Pri tem se je prodaja letnih vinjet za motorna kolesa (razred 1) povečala za 28 odstotkov na 5.543 vinjet, za osebna vozila (cestninski razred 2A) za 12 odstotkov na 1.015.984, za kombije (razred 2B) pa za 13 odstotkov na 72.876 vinjet.

Prodaja mesečnih vinjet se je povečala za šest odstotkov na 2.043.761. Prodali so 1.943.795 mesečnih vinjet za osebna vozila in 99.966 vinjet za kombije. Pri obeh je bila rast šestodstotna, so za STA povedali na Darsu.

Polletnih vinjet so prodali 21.059, kar je odstotek manj kot leto prej. Prodaja tedenskih vinjet se je medtem povečala za 19 odstotkov na 5.442.717. Za motorna kolesa so prodali 159.464 vinjet, za osebna vozila pa 13.077.613. Rast je bila v obeh primerih 19-odstotna, za 16 odstotkov na 831.607 pa se je povečala prodaja vinjet za kombije.

Kaznovali več kot 60 tisoč voznikov

V okviru sistema nadzora e-vinjet so izdali malo več kot 60 tisoč plačilnih nalogov, največ na štajerskem (skupaj s pomurskim in podravskim) in dolenjskem (skupaj z ljubljanskim obročem) avtocestnem kraku. Leta 2022 so izdali približno 52 tisoč glob. Sistem nadzora tako po Darsovi oceni postaja vse bolj učinkovit.