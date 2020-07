Veliki intervju z Vladimirjem Stankovičem, enim od najbolj prepoznavnih slovenskih dirkačev. Pa potep po Sloveniji s strastno pohodnico Leo Mederal, ki predstavlja svoje najljubše enodnevne izletniške točke za ohladitev v vročih dneh. Razkrivamo tudi odlične ideje, kako preživeti poletni konec tedna, in top 10 slovenskih destinacij za romantičen piknik pod zvezdami ali družinski piknik v objemu narave. Vse to in še mnogo, mnogo več lahko preberete v poletni izdaji nove e-revije Zgodbe s ceste .

Regia Group, ki spada med vodilna podjetja za opravljanje tehničnih pregledov in registracij motornih vozil v Sloveniji, pozna ceste tako in drugače do obisti. Predstavljajo se z novim kreativnim projektom in e-revijo Zgodbe s ceste. Nova, brezplačna e-revija je zanimiv priročnik in obvezno čtivo za vse tiste, ki ljubijo čvrst oprijem volana, rezek vonj bencina in neskončne možnosti poti, ki jih raziskujemo z jeklenimi konjički. E-revija Zgodbe s ceste, ki se je premierno digitalni javnosti s prvo izdajo predstavila letos spomladi, na enem mestu ponuja dobro, kakovostno ter raznoliko branje, namenjeno voznikom in udeležencem v cestnem prometu. Postanite del skupnosti tudi vi, prenesite brezplačno e-revijo Zgodbe s ceste! S prenosom e-revije sodelujete tudi v nagradni igri za vikend doživetje z vozilom na električni pogon in bone za tehnični pregled osebnega vozila.

Po Sloveniji z Leo Mederal

Čeprav večina Slovencev prosto nedeljo med poletjem izkoristi za obisk slovenske obale, priljubljena Lea Mederal prosti konec tedna velikokrat raje izkoristi za obisk drugih prečudovitih delov Slovenije in se tako ogne gneči na primorski avtocesti, ki je zadnja leta v poletnem času zelo obremenjena.

Ker je strastna pohodnica, ki se na koncu potepa rada ohladi v kakšnem tolmunu ali jezeru, se je odločila, da vam predstavi svoje najljubše enodnevne izletniške točke za ohladitev v vročih dneh.

Top 10 slovenskih destinacij za piknik

Romantičen piknik pod zvezdami ali družinski piknik v objemu narave – v vsakem primeru odlična ideja, kako preživeti poletni konec tedna. Poleg tega ne potrebujete prav nič drugega kot košaro za piknik, polno najljubših dobrot, veliko odejo in super razgled. Zakaj se ne bi tokrat odpeljali nekam dlje? Ne nazadnje je to odlična priložnost, da uživate v ležerni vožnji svojega jeklenega konjička. Preverite predloge destinacij za piknik in potep.

Dobro zavarovanje avta

S prenosom e-revije vam neskončne možnosti zavarovalnih paketov in velika izbira zavarovalnic ne bodo več povzročale težav. Pri Regia Group lahko ob nakupu vozila hkrati uredite tudi zavarovanje. Če pa je vaš jekleni konjiček že v domači garaži, ga lahko zavarujete tudi iz udobja naslanjača v treh preprostih korakih: izpolnite spletni obrazec, fotografirajte svojo trenutno zavarovalno polico in počakajte na klic referenta. Do takrat pa preverite, kaj morate vedeti o zavarovanju svojega vozila.

Na poti z družino

Trenutna "virusna situacija" je nekoliko oklestila možnosti izbire destinacij, a vseeno je možnosti za slikovito pot do destinacije več kot dovolj. Današnje potovanje na dopust je videti povsem drugače. Na cilj prispemo bolj hitro, varno in udobno. Otroci se zamotijo s tablico, telefonom ali vgrajenim zaslonom, na katerem lahko vso pot spremljajo najljubše vsebine, medtem pa mimo njih brzijo čudovita pokrajina in številne znamenitosti. Velik del "zahvale" za tovrstne spremembe gre zagotovo modernejši infrastrukturi, saj opazovanje okolice pri visokih hitrostih ni preveč konvencionalno. Vseeno pa lahko letošnji dopust zastavite malenkost drugače. Kako? Preverite v poletni izdaji revije Zgodbe s ceste.

Starodobniki – avtomobili, ki ustavljajo čas

Če tudi vi razmišljate o starodobniku, ki bi vam polepšal izlete ob koncu tedna, vas popeljal v otroške sanje in vam pognal kri po žilah že ob samem zagonu motorja, je vsebina poletne izdaje Zgodb s ceste prava za vas.

V zadnjih letih je na naših cestah opaziti vedno več izstopajočih avtomobilov, ali zaradi njihove oblike, velikosti, zvoka ali pa kričeče barve. Največkrat se naše glave obračajo za lično zloščenimi, karoserijsko popolnimi starodobniki, ki svoje prave atribute skrivajo pod pokrovom motorja. V Sloveniji se lahko pohvalimo s številnimi klubi, prireditvami, razstavami in celo dirkami, kjer so v ospredju prav stara vozila, ki morajo izpolnjevati stroge kriterije in zakonodajo, preden lahko ponosni lastnik na avtomobil obesi značko "OLDTIMER".

Veliki intervju z Vladimirjem Stankovičem: "Svet se bo ponovno zagnal, tudi avtošport"

Vladimir Stankovič se je s številnimi uspehi v skoraj 30-letni karieri zapisal v sam vrh evropskega avto-moto športa in je tako eden od najbolj prepoznavnih slovenskih dirkačev. S svojim dolgoletnim novinarskim poročanjem je veliko prispeval k razvoju tega športa pri nas, za njegovo delo ga je nagradila Zveza za avto šport Slovenije. Povprašali smo ga o izzivih avtomobilske športne panoge na domačih tleh, skozi pogovor pa Stankovič drzno izpostavlja osnovno težavo slovenskih voznikov.