Pol leta pozneje: to je novi Maseratijev SUV #foto

Grecale je po večjem modelu levante drugi športni terenec Maseratija. Zaradi manjših mer, dolg je 4.859 milimetrov, širok pa 1.979 milimetrov, vstopa v enega najbolje prodajanih segmentov v Evropi. Vizualno se močno opira na preostale znamkine modele, prav tako bo na voljo z vrsto različnih motorjev, med njimi so seveda tudi hibridne možnosti.

Na voljo tudi s šestvaljnim motorjem

Grecale bo na ceste zapeljal proti koncu letošnjega leta. Na voljo bo s štirimi paketi, med njimi bo paket PrimaSerie na voljo le za določen čas in predstavlja vrh paketne ponudbe. Neodvisno od izbranega paketa opreme bo grecale opremljen z osemstopenjskim samodejnim menjalnikom in štirikolesnim pogonom.

Kupec bo tako lahko izbiral med različnimi motorji. Vstopni je dvolitrski blagohibridni bencinski motor z 220 kilovati in 450 njutonmetri navora, ki bo na voljo le pri paketu GT. S paketom modena ta motor pridobi še nekaj več moči, 243 kilovatov. GT do stotice potrebuje 5,6 sekunde, modena pa 5,3 sekunde.

Na vrhu ponudbe je trilitrski šestvaljnik vzet iz modela MC20 s parom turbopolnilnikov, ki razvije 390 kilovatov in ima 620 njutonmetrov navora. Šestvaljnik do stotice pospeši v 3,8 sekunde, končna hitrost pa je 285 kilometrov na uro.

Foto: Maserati

Foto: Maserati

Velik korak naprej v potniški kabini

Velik premik naprej je viden v potniški kabini. Zdi se, da je tam Maserati najbolj napredoval. Na armaturni plošči sta dva zaslona, zgornji in večji je velik 12,3 palca, spodnji in manjši pa 8,8 palca. Zaradi prihoda zaslonov na dotik so se morala posloviti fizična stikala. Pri Maseratiju sicer pravijo, da so v notranjosti štirje zasloni. Po preštevanju smo mi našli samo tri, poleg obeh zaslonov na armaturni plošči so tukaj še digitalni merilniki. Četrtega nismo našli, vse dokler nismo do konca prebrali tiskovnega sporočila. Kot četrti digitalni zaslon pri Maseratiju štejejo digitalno uro, ki je nameščena na armaturni plošči. Pravijo, da gre za digitalno napravo, na kateri lahko voznik meri čas na dirkališču, spremlja sile G ali pa je na zaslonu izpisana ura.

Znane so že podrobnosti o električni različici

Električni grecale bo dobil k imenu dodatek folgore, kar v italijanščini pomeni strela. Proizvodnja bo stekla prihodnje leto, a folgore ne bo slonel na namenski električni arhitekturi. Njegova osnova bo enaka kot pri modelih z motorji na notranje zgorevanje. Vgrajeno bo imel baterijo z zmogljivostjo 105 kilovatnih ur in naj bi imel kar 800 njutonmetrov navora. Žal podatkov o moči elektromotorja in dosegu še nimamo, bo pa grecale folgore uporabljal 400-votno električno arhitekturo, kar je manj kot pri nekaterih tekmecih.

Foto: Maserati