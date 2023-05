Po 33 letih na dražbi: dobil ga je za darilo, a ga takoj prodal

Ferrari F40 ostaja eden najbolj kultnih modelov italijanske znamke in čeprav so jih izdelali več kot 1.300, še danes njegovi primerki dosegajo zelo visoke vrednosti. Tak bo prav gotovo primer tudi za F40 s številko šasije 83249, ki so ga nekoč podarili Alainu Prostu.

Darilo je hitro prodal

Štirikratni svetovni prvak formule ena je bil leta 1990 voznik Ferrarija in zato mu je pripadlo tudi darilo iz Maranella. Avtomobil je odpeljal domov v francoski Meribel, kjer je živel, a ga je nato tudi nemudoma prodal. Avtomobilu je dodal svoj podpis in ta danes prav gotovo dviga vrednost za F40, ki so ga poznejši lastniki odpeljali tako v Anglijo kot tudi v ZDA. Od leta 2016 ima tudi ustrezni certifikat Ferrarija, da ima še vedno originalne dele. Tri leta pozneje so ga tudi temeljito obnovili.

Pri dražbeni hiši RM Sotheby pričakujejo prodajno ceno med 2,5 in tri milijone evrov, kar bi Prostovega F40 postavilo med najvrednejše primerke tega Ferrarijevega avtomobila.

Foto: RM Sotheby's

Foto: RM Sotheby's

Foto: RM Sotheby's