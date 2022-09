Peugeot z veliko novostjo: prvi električni karavan v Evropi #foto

Pri Peugeotu še niso razkrili točnih številk, a so za oba modela napovedali več kot 400-kilometrski doseg. Električna energija bo shranjena v bateriji s celicami, izdelanimi iz 80 odstotkov niklja, deset odstotkov mangana in deset odstotkov kobalta, deluje pa pod 400-voltno napetostjo.

Daljši doseg na račun boljše aerodinamike

Ob razkritju so Francozi še povedali, da so dali velik poudarek na izboljšano aerodinamično učinkovitost. Optimizirali so sprednji del, dodali dno in preoblikovali 18-palčna platišča. Serijsko so nameščene tudi pnevmatike z manjšim kotalnim uporom, zato naj bi bila poraba e-308 in e-308 SW le 12,7 kilovatne ure na 100 prevoženih kilometrov. Na seznamu serijske opreme je tudi možnost polnjenja z izmeničnim tokom z močjo do 11 kilovatov in hitro polnjenje z močjo do 100 kilovatov.

V notranjosti spremembe le na digitalnih merilnikih

Pri obeh modelih bo za pogon skrbel elektromotor s 115 kilovati in 260 njutonmetri navora, voznik pa bo imel poleg treh klasičnih voznih profilov na voljo tudi način brake, ki bo povečal moč regeneracije zavorne energije. V notranjosti se električni e-308 ne bo razlikoval od "bratov" s termičnim motorjem. Prepoznaven znak ostaja Peugeoteva rešitev − i-Cockpit − z majhnim volanom in osrednjim 10-palčnim zaslonom na dotik. Na njem bo sicer dodaten zavihek za pregled informacij o pogonu, nekoliko vizualno pa bo spremenjen tudi videz digitalnih merilnikov.

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot