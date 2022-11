Peugeot napovedal novost, na cestah od leta 2025

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Peugeot trenutno svoje električne modele izdeluje še na osnovi klasičnih modelov s termičnimi motorji. To je trenutno za celoten Stellantis še racionalna pot, za katero pa sredi tega desetletja predvidoma ne bo več prostora.

Foto: Peugeot

Od leta 2025 bodo peugeoti tudi že bistveno drugačni

Od leta 2025 naprej lahko pričakujemo namenske električne peugeote, ki jih bo posredno napovedal koncept inception. Razkrili ga bodo v začetku januarja na razstavi zabavne elektronike CES v Las Vegasu. Inception ne bo napovedal neposrednega serijskega avtomobila, temveč predvsem spremembe tako pri zunanjosti kot notranjosti vozil.

Do leta 2024 bo Peugeot naprej nudil elektrificirane različice svojih modelov, med katerimi bodo za zdaj tudi še priključni hibridi. Tako prihaja priključna hibridna 3008 in 5008, prav tako pa tudi športni malček e-208 GT ter električni različici peugeota e-308 (kombilimuzina in karavan). Leta 2030 bo Peugeot predvidoma ponujal le še povsem električna vozila.

Podrobnosti koncepta za zdaj še niso znane, z njim pa se bodo Francozi poigrali tudi z možnostjo novih definicij avtomobilskih segmentov v prihodnosti.