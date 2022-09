Pet ali sedem sedežev? Takšen je novi Nissanov SUV. #foto

Nissan je ameriški X-trail predstavil že pred dvema letoma, lani je to storil še za domači trg, zdaj pa je na vrsto prišla Evropa. Ta srednje veliki športni terenec prihaja na naša tla v povsem novi podobi, z opcijsko tretjo vrsto, štirikolesnim pogonom in dvema motorjema - hibridnim in dizelskim.

Novi X-trail se je preselil na novo arhitekturo CMF-C, ki so jo uporabili že pri qashqaiu. Stranska sprednja in zadnja vrata, sprednja blatnika in pokrov motorja so zdaj iz aluminija, za pogon pa bo skrbel hibridni pogonski sklop, poimenovan e-power. Gre za pogonski sklop, pri katerem bencinski motor deluje kot podaljševalnik dosega. Pri tem bo imel 1,5-litrski trivaljni bencinski motor vlogo generatorja energije za 150-kilovatni elektromotor, ki bo poganjal kolesa. Kot pravijo pri Nissanu, to pomeni, da bencinski motor lahko vedno deluje v optimalnem območju, kar zagotavlja boljši izkoristek goriva in manjšo porabo v mestnem okolju. Kupcem bo na voljo še 1,5-litrski dizelski motor s turbopolnilnikom in prilagodljivim kompresijskim razmerjem.

V tretji vrsti udobno za potnike z višino do 160 centimetrov

Pri Nissanu so si zasnovo potniške kabine izposodili pri qashqaiu, kar seveda ni nič slabega. Med drugim so zapisali, da so poslušali želje kupcev in ohranili vsa pomembna fizična stikala. Na pomoč jim priskočijo 31,2-centimetrski zaslon na dotik in digitalni merilniki. Večji poudarek je na sami uporabnosti modela. Druga vrsta sedežev se deli v razmerju 60:40 in se ob dodatni tretji vrsti sedežev za lažje vstopanje pomakne naprej. Prtljažni prostor ima v petsedežni različici 585 litrov, kar je 20 litrov več kot prej. Na dodatnih dveh sedežih je dovolj prostora, da se bodo tam lahko peljali manjši odrasli. Kot pravijo pri Nissanu, bodo tam udobno sedeli vsi potniki do višine 160 centimetrov.

Dostop do sedežev v drugi vrsti je za lažje nalaganje prtljage, namestitev varnostnega otroškega sedeža in udobno vstopanje v avtomobil dodatno olajšan, saj se zadnji par vrat odpre za skoraj 90 stopinj.

Foto: Nissan

Foto: Nissan

Foto: Nissan