Panično iskanje rešitev? Izzivi za avtomobiliste so izjemni.

Volkswagen je včeraj v Berlinu razkril svoje prodajne načrte za prvi namenski električni avtomobil ID.3, kar postavlja tudi prvo velikoserijsko konkurenco ambicijam ameriške Tesle. Ta je v zadnjih dveh mesecih v Evropi uspešno nastopila z novim modelom 3.

Nova tesla osvaja trge v Evropi, kupci so jo čakali več kot eno leto

Medtem ko prodaja novih avtomobilov v Evropski uniji še naprej pada, je Tesla z novim električnim modelom 3 na več trgih že pokazala na potencial tudi vozil z alternativnimi pogonskimi viri.

Američani so samo marca v Evropi prodali več kot 15 tisoč modelov 3, s prodajo pa sploh še niso začeli na vseh trgih. Teslin velikoserijski električni avtomobil je bil tako prodajno uspešnejši od klasičnih nemških premijskim tekmecev – audija A4, BMW serije 3 in mercedes-benza razreda C.

Tesla model 3 je bil celo najuspešnejši posamezni avtomobil na Norveškem, Nizozemskem in v Švici. Na Norveškem, ki velja za 'trendsetterja' elektromobilnosti v Evropi, je imel model 3 celo 29-odstotni tržni delež. Ob uspehu modela 3 velja izpostaviti, da se Američanom zatika pri dovolj hitremu prevozu vozil do Evrope, prav tako pa je drastično padlo tudi zanimanje za dražja modela S in X.

Na večino električnih avtomobilov je treba danes dolgo čakati. To je za evropske kupce veljalo tudi za novo teslo model 3. Prvi tak avtomobil bo predvidoma v teh dneh pripeljal tudi v Slovenijo. Foto: Tesla

Že več kot 250 tisoč izdelanih modelov 3?

Uspeh Teslinega avtomobila je prodajo električnih vozil v marcu na evropskih trgih potisnil prek meje 40 tisoč vozil, kar je 85 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Tesla je sicer po za zdaj neuradnih podatkih skupno že izdelala več kot 250 tisoč električnih modelov 3.

Volkswagen želi letno izdelati 100 tisoč vozil ID.3. Prvi kupci ga bodo dobili sredi prihodnjega leta. Foto: Volkswagen Še vedno le koncepti, toda Volkswagnovi električni načrti se zdijo resni in ambiciozni

Volkswagen se je včeraj kot prvi velikoserijski proizvajalec resneje podal v lov za tovrstnimi električnimi številkami. Tekmeci kot sta Hyundai in Nissan imata sicer že primerljivo konkurenčne električne avtomobile, toda za zdaj so imeli veliko težav z njihovo proizvodnjo. Volkswagen je resda šele pri konceptu in serijskega ID.3 bomo spoznali kvečjemu jeseni, toda v enem letu Nemci obljubljajo 100 tisoč izdelanih vozil.

Tudi Ford je znamka, ki v Evropi z elektrifikacijo pogonov ne more več čakati. Nova kuga bo dobila tako klasični kot tudi prikljućno-hibridni pogon. Foto: Gregor Pavšič

Vložek v elektrifikacijo ali sprejem zelo visokih kazni?

Vse to je kajpak začetek sprememb na evropskem avtomobilskem trgu, ki ga v naslednjih letih čakajo velike spremembe. Na eni strani so to izzivi Brexita, še pomembnejši pa je lov proizvajalcev za cilji zniževanja izpustov CO2. Volkswagen bo v elektromobilnost v petih letih vložil devet milijard evrov, kar pa se zdi 'drobiž' v primerjavi z zagroženimi kaznimi v primeru neuspešnega zniževanja povprečnega izpusta CO2.

Lani je v Evropi povprečni izpust avtomobilov znašal kar 120,5 grama CO2 na kilometer. To je bistveno več od ciljnih 95 gramov za leto 2020. Po oceni Volkswagna bi lahko skupne kazni znašale vse do 30 milijard evrov. Razvoj novih motornih pogonov in njihova (delna ali polna) elektrifikacija bi lahko po oceni Bloombergovih analitikov zahteval okrog 15,5 milijarde evrov. Evropski trg si je v zadnjem obdobju nakopal težave tudi sam. Vse slabša je prodaja vozil z dizelskim motorjem, ki imajo nižji izpust CO2 kot bencinski, povečuje se prodaja bolj potratnih športnih terencev in crossoverjev, svoje pa je dodal še prehod na pravičnejši sistem merjenja WLTP. Pri enakih motorjih so izpusti čez noč postali uradno višji.