Korejska tesla 3: zdaj še boljši, celo prvak razreda? #foto

Hyundai ioniq velja za korejsko teslo 3, energijsko najbolj učinkovit (in obenem kakovosten ter praktičen) električni avtomobil. Zdaj bo dobil za tretjino večjo baterijo in doseg okrog 300 kilometrov. Bo povpraševanje po avtu še naprej večje od ponudbe trgovcev?

Hyundai je ioniqa kupcem ponudil tako v klasični hibridni, priključno hibridni in tudi povsem električni različici. Lani so vsaj v Sloveniji med vsemi prodali največ električnih ioniqov. Korejski avtomobil je veljal za energijsko najbolj učinkovit električni avtomobil na trgu. Kljub precej skromni kapaciteti baterije (28 kWh) je zmogel spodobne dosege, ob tem pa danes med vsemi električnimi vozili nudi tudi veliko mero praktičnosti ter kakovostne izdelave.

Ob malenkostno prenovljeni notranjosti, sprednjem odbijaču, žarometih in zadnjih lučeh, bo glavni izziv za Hyundai ostala dobavljivost ioniqa. Foto: Hyundai Dodatnih 36 odstotkov energije za doseg prek 300 kilometrov?

Po treh letih je ioniq dočakal prenovo, s tem pa tudi povečanje kapacitete baterije. To so z 28 povečali na 38,3 kWh, kar avtomobil postavlja blizu novemu nissanu leafu z osnovno baterijo (40 kWh). Z dodatnimi 36 odstotki energijske kapacitete je zdaj doseg z enim polnjenjem (po standardu WLTP) povečan na 294 kilometrov.

Elektromotor zmore 136 'konjev' in 295 njutonmetrov navora. Namesto 6,6 je zdaj vgrajen 7,2-kilovatni polnilec za polnjenje z izmeničnim tokom AC. Na polnilnicah z enosmernim tokom DC bo ioniq omogočal polnjenje z močjo 100 kilovatov.

Sodeč po naših izkušnjah in tudi meritvah s primerjalnega testa PRIMA elektromobilnosti v Sloveniji, bi lahko prenovljeni ioniq zmogel tudi dosege prek 300 kilometrov.

Bo Hyundai uspel izpolniti povpraševanja trga?

Ob malenkostno prenovljeni notranjosti, sprednjem odbijaču, žarometih in zadnjih lučeh, bo glavni izziv za Hyundai ostala dobavljivost ioniqa. Do zdaj so jih v Evropi zlahka prodali vse, ki so bili zainteresiranim voznikom na voljo.

Tudi v Sloveniji je ioniq do zdaj veljal za enega bolj priljubljenih električnih avtomobilov, ki je prepričal prav z omenjeno kombinacijo energijske učinkovitosti, petvratne zasnove karoserije s spodobno velikim prtljažnikom in kakovostjo izdelave.

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai