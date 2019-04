Spet velik minus za Teslo: bo skriti adut prodaja v EU? #foto

Tesla je objavila finančno poročilo za prvo četrtletje in spet poskrbela za nekaj strahu pri vlagateljih. Ni jim uspelo zadržati ravni zaslužkov iz lanskega leta, še več, rezultati so še slabši od pričakovanih, saj so pridelali 702 milijona dolarjev (626 milijonov evrov) čiste izgube. V prihodnosti veliko pričakujejo od prodaje modela 3 in dviga številk v Evropi, prve trojke pa bodo kmalu tudi pri nas.

Pred Muskom je novo težko leto. Poleg dviga prodaje nameravajo predstaviti nov poltovornjak, model Y in tovornjak. Foto: Reuters

Glavni poudarki finančnega poslovanja Tesle v prvem četrtletju so:



- 4,5 milijarde dolarjev (4,01 milijarde evrov) prihodkov,



- 4,10 dolarja (3,66 evra) izgube na delnico,



- 702 milijona dolarjev (626 milijonov evrov) čiste izgube.

Je to napoved burnega drugega četrtletja?

Elon Musk je na začetku leta potrdil, da ne pričakujejo zelenih številk po prvem četrtletju in da želijo postati dobičkonosni v drugem četrtletju. Če upoštevamo, da so pri Tesli pričakovali bistveno boljše rezultate (198 milijonov evrov čiste izgube in 4,32 milijarde evrov prihodkov), lahko najverjetneje pričakujemo tudi izgubo v drugem četrtletju.

Osredotočeni so na prodajo modela 3

Pri Tesli so v prvem četrtletju izdelali 63 tisoč modelov 3, kar je za tri odstotke več kot v enakem obdobju lani. Ta razmeroma blag prirastek je posledica sprememb v proizvodnem procesu zaradi prihoda novih različic, manj delovnih dni in omejitev dobaviteljev.

"V prvem četrtletju smo začeli proizvodnjo in dobavo modela 3 za čezmorske trge. Da smo lahko hitro zadostili potrebam mednarodnih trgov v Evropi in na Kitajskem, smo model 3 za te trge izdelovali v prvi polovici četrtletja, za lokalni ameriški trg pa jih izdelovali v drugi polovici. Ta val dobav ob koncu četrtletja v ZDA, na Kitajskem in v Evropi je prinesel kratke zamude pri dobavi, ki se bodo prenesle v drugo četrtletje," so zapisali pri Tesli.

Prvi modeli 3 že na poti v Slovenijo. Po neuradnih podatkih je bilo do zdaj naročil vsaj okrog sto. Dokončne številke bodo znane po objavi registracij novih avtomobilov. Ker Slovenija nima uradnega Teslinega prodajalca, so tudi naša naročila vključena v kvote tujih držav.

Tesla ima velike načrte z modelom 3. Prodaja je stekla v Evropi in na Kitajskem, zato računajo na povečano proizvodnjo in hkrati tudi večje zaslužke pri prodaji avtomobilov. Foto: Reuters

Padec prodaje modelov S in X

Prodaja modelov S in X se je s 25 tisoč avtomobilov spustila na 12.100 avtomobilov. Padec je posledica šibkejšega povpraševanja, pospeševanja prodaje v zadnjem četrtletju prejšnjega leta zaradi zniževanja državnih subvencij v prvem četrtletju 2019 in ukinitve različice z zmogljivostjo 75 kilovatnih ur.

Preberite še: