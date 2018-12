Tesla v Evropi: že s prvim avtom ugnala Nemce

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Premijski avtomobilski trg je v Evropi domena treh nemških avtomobilskih znamk Mercedes-Benz, BWW in Audi, vsaj pri avtomobilih najvišjega dimenzijskega razreda pa je vse tri letos premagala Tesla. Evropejci so namreč kupili več njihovih električnih modelov S kot Mercedes-Benzovih razredov S, BMW-jevih serij 7 in Audijevih limuzin A8. Tesla je prav z modelom S (svojim drugim modelom po roadsterju) začela svojo preobrazbo globalne avtomobilske industrije.

Elektrika premagala elitne limuzine nemškega trojčka

V prvih desetih mesecih letošnjega leta je namreč Tesla v Evropi prodala 13.209 modelov S, kažejo podatki družbe JATO Dynamics. Mercedes-Benz je v enakem obdobju prodal 12.688 razredov S, BMW 8.221 serij 7 in Audi 4.854 modelov A8. Model S je bil prav električna izvedenka premijskih avtomobilov, s katerim so tradicionalne znamke najprej ugnali v ZDA.

Tesla je dodatno v Evropo prodala še 8.801 model X, ki je crossover izvedenka na ravni modela S. Skupne prodajne številke so pri nemških znamkah seveda bistveno višje, saj imajo v ponudbi tudi več deset različnih modelov.

Prodaja od januarja do oktobra 2018:

Prodaja 2018 Tesla S 13.209 Mercedes-benz razred S 12.688 BMW serije 7 8.221 Audi A8 4.854

Teslin model 3 je v Evropi s svojo drugačnostjo že naletel na veliko zanimanja.

Tesla model 3 bo sprva stala vsaj 60 tisoč evrov

Tesla bo februarja v Evropo prvič pripeljala novi električni model 3. Ta bo s ceno vsaj 60 tisočakov naprej (subvencija ni vključena) tekmec prav premijskim limuzinam nemških znamk, torej BMW-ju serije 3, Mercedes-Benzu razreda C in Audiju A4. Na trgu električnih vozil bo Tesla z novim avtomobilom v Evropi predvidoma izgubila tudi del lastne prodaje modela S.

Teslo 3 bodo v Evropi najprej dobili Norvežani, Švicarji in Nemci. Sprva bodo prodajali dražjo izvedbo za 60 tisočakov, cenejša bo na voljo poleti.