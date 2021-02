Ozadje težav: dva meseca, 450 tisoč manj izdelanih vozil

Kljub intervenciji nemške politike ostajajo avtomobilski proizvajalci po vsem svetu ujeti v primež pomanjkanja polprevodniških čipov, ki jih nujno potrebujejo za izdelavo svojih avtomobilov. Po skupini Volkswagen, Fordu, Hondi, Nissanu, Toyoti in drugih ima težave s pomanjkanjem mikročipov tudi Dacia, pri kateri so morali prekiniti izdelavo novega sandera v romunski tovarni Pitesti.

Že sredi januarja se je z gromozanskimi težavami zaradi pomanjkanja polprevodniških čipov ukvarjal Audi in zaradi krčenja proizvodnje na čakanje poslal deset tisoč zaposlenih. Kmalu so se v težavah znašli tudi drugi proizvajalci in začeli omejevati proizvodnjo v določenih obratih ali jo celo prekinili. Po skoraj mesecu dni tem težavam ni videti konca, vmes je posredoval celo Peter Altmaier, nemški minister za gospodarstvo, in za pomoč prosil tajvanskega ministra. A tudi ta poteza ni obrodila sadov, po decembrski odpovedi naročil avtomobilske industrije pa so dobavitelji neomajni in izpolnjujejo pogodbe do drugih tehnoloških velikanov, ki so z veseljem sprejeli darilo avtomobilske industrije. Še posebej zato, ker je v času epidemije povpraševanje po zabavnostnih pametnih napravah daleč največje v zgodovini.

Okrevanje po epidemiji omejuje pomanjkanje čipov

Kot razkriva analitično podjetje LMC, so proizvajalci na svetovni ravni v prvih dveh mesecih zaradi pomanjkanja polprevodniških čipov izdelali kar 450 tisoč avtomobilov manj, kot so jih nameravali. Pete Kelly, generalni direktor LMC, je izrazil skrb, da bo industrija v krču še vso prvo polovico leta, a bi lahko v drugi polovici s pospeškom v proizvodnji še vedno dosegli zastavljene cilje. Je pa po njegovem mnenju ta kriza drugačna, saj je celotna industrija tekmovala med seboj in ponujala vse več za polprevodniške čipe proizvajalcev.

"Tokrat je drugače to, da so časi za izdelavo dodatnih kapacitet daljši, in tukaj je še konkurenca za te kapacitete iz drugih industrij. To krizo bodo rešili v daljšem časovnem okviru kot prejšnje," je dejal Kelly in predvsem poudaril, da so tokrat zaradi zabavnostne industrije avtomobilisti v manjšini in predvsem kupci bistveno manjših količin. "Večina teh težav bi se morala urediti do konca leta," je dodal.

Pomanjkanje polprevodniških čipov je postala svetovna težava avtomobilske industrije, ki bo zaradi tega v prvem četrtletju izdelala do 700 tisoč avtov manj kot lani. Foto: Audi

Še druga svetovna kriza v enem letu

Ko se je že zdelo, da so proizvajalci z dobrimi decembrskimi in januarskimi prodajnimi rezultati našli pot za odhod iz krize, ki jo je prinesla epidemija covid-19, je bila na vrsti že druga težava. Tudi pomanjkanje mikročipov je svetovna težava, obenem pa se številne države spet zapirajo ter omejujejo poslovanje gospodarstva in s tem znova prodajo novih avtomobilov.

V prvem četrtletju tako pričakujejo padec proizvodnje za 1,1 milijona avtov (deset odstotkov glede na podatke iz leta 2019) na svetovni ravni. Od tega jih bodo od 600 do 700 tisoč manj izdelali zaradi pomanjkanja čipov, za preostali del pa je kriva epidemija.

Težave odvisne od države, kjer tovarna stoji

Zaradi epidemije je povpraševanje zabavnostne industrije po čipih ogromno in za nakup dodatnih kapacitet poteka pravi boj. Foto: Reuters "Gre za svetovno težavo, toda nekatera mesta jo bodo odnesla bolje kot druga, če imajo boljši dostop do polprevodniških čipov," je pojasnil Kelly in s prstom pokazal na Japonsko. Pri tej je dobava čipov boljša in lažja, zato bodo proizvodne težave v tej državi manjše kot drugod.

Težavam se ni izognil praktično noben proizvajalec. Prejšnji teden so napovedali zaprtje tovarn pri Renaultu in novonastalem velikanu Stellantis. Zaradi teh težav v letošnjem letu proizvajalci ne bodo pokrivali izgub iz leta 2019. V Evropi bo v prvem četrtletju po predvidevanjih proizvodnja upadla za 17 odstotkov, v drugem četrtletju za deset odstotkov, v tretjem za dva, v zadnjem četrtletju pa bo sledilo povečanje za tri odstotke.

Nemčija zapira meje, se odpira nova fronta?

Očitno nemške proizvajalce čaka peklensko leto, saj se težave kar kopičijo. Nemčija je namreč zaprla mejo s Češko ter tako ogrozila prihod dnevnih delavcev in rezervnih delov v državo. To lahko povzroči pomanjkanje delov v tovarnah in ponovno ustavitev proizvodnje v nekaterih tovarnah.

Od nedelje lahko iz Češke in Tirolske v Nemčijo vstopijo le nemški državljani in ljudje, ki imajo v Nemčiji stalno prebivališče. Volkswagen in BMW imata tovarni blizu nemške meje in sta močno odvisna od teh dobaviteljev, še posebej na češki stran. Pri BMW so potrdili, da so se založili z deli, in ne pričakujejo težav v proizvodnji, tudi Volkswagen je napovedal, da ne pričakujejo težav v tovarni Zwickau, kjer izdelujejo ID.3 in ID.4.