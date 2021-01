V iskanju mikročipov: Mercedes prekinja, VW omejuje proizvodnjo #foto

Prejšnji teden smo že pisali o težavah, ki jih avtomobilski industriji povzroča pomanjkanje polprevodniških računalniških čipov, a stvari očitno ne bodo šle na bolje niti februarja. Volkswagen je bil prisiljen za nekaj dni v tem mesecu skrajšati delavnik zaposlenih, to pa bo storil tudi v februarju v svoji matični tovarni v Wolfsburgu in še v drugih manjših tovarnah, kjer se želi izogniti večjim težavam. Tudi Daimler je 20. januarja povsem prekinil proizvodnjo na Madžarskem, znova pa jo bo zagnal šele 30. januarja. Kdo je kriv za nastalo situacijo? Vpleteni s prstom kažejo drug na drugega.

Kot so sporočili, nameravajo v februarju nekoliko zmanjšati obseg dela v tovarnah Kassel in Brunswick, kjer izdelujejo komponente za svoje avtomobile. Šlo naj bi za previdnostni korak, saj si ne želijo v primeru poslabšanja razmer v celoti ohromiti nadaljnje proizvodnje avtomobilov. V tovarni Emden, kjer izdelujejo električni ID.3, do upočasnitve proizvodnje ne bo prišlo.

Avtomobilska težava je postala politično obarvana

Kot smo poročali prejšnji teden, je pomanjkanje polprevodniških računalniških čipov povzročilo veliko težav ne le pri Volkswagnu, temveč tudi Mercedes-Benz kar deset dni ne bo izdeloval kompaktnih modelov v tovarni Kecskemet. Foto: Mercedes-Benz pri Audiju (povezava zgoraj), Hondi, Fordu, skupini FCA in drugih. Na pomoč je priskočil celo Peter Altmaier, nemški minister za gospodarstvo in za pomoč prosil tajvanskega ministra. Toda za zdaj hitre rešitve ni na vidiku, proizvajalci pa so prisiljeni prilagajati proizvodne procese.

A za težave s pomanjkanjem polprevodniških računalniških čipov so si krivi tudi sami. Ker so pričakovali močan upad prodaje v decembru, so prekinili svoja naročila, kupci pa so imeli svoje načrte, in prodaja novih avtomobilov je močno poskočila. Dobavitelji so bili primorani poiskati nove naročnike, našli so jih v svetu zabavnostne elektronike, kjer so bili darila veseli in bodo lahko zadostili povečanemu povpraševanju zaradi epidemije covid-19.

''Ko so proizvajalci avtomobilov in njihovi dobavitelji spoznali, da potrebujejo več čipov, kot so pričakovali, je bilo že prepozno. Proizvodnja je bila prodana drugam,'' je dejal Ondrej Burkacky, svetovalec pri podjetju McKinsey.

Kdo bo odgovarjal za finančni izpad?

Volkswagen se že pogovarja s svojima glavnima dobaviteljema Boschem in Continentalom glede možnosti odškodninskih zahtevkov zaradi pomanjkanja čipov ter posledične ohromitve proizvodnih procesov. Tudi pri Daimlerju so zavrnili odgovornost avtomobilskih proizvajalcev za to pomanjkanje in pokazali s prstom na dobavitelje. Tudi oni so bili primorani skrajšati delovni čas v tovarnah Bremen in Rastatt v Nemčiji, zaradi pomanjkanja delov pa so 20. januarja v celoti prekinili proizvodnjo v madžarski tovarni Kecskemet in jo bodo zagnali šele 30. januarja.