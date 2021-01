Pomanjkanje delov: Audi na čakanje pošilja 10 tisoč delavcev

Audi, Honda, Toyota, Volkswagen in drugi so morali omejiti proizvodnjo avtov zaradi pomanjkanja polprevodniških računalniških čipov. Pri Audiju so na čakanje poslali 10 tisoč zaposlenih, Markus Duesmann pa je priznal, da bo ta ustavitev prinesla velikanske zaostanke v proizvodnji.

V pogovoru za Financial Times je Markus Duesmann, izvršni direktor Audija izrazil skrbi nad zadnjimi dogodki. Širše pomanjkanje polprevodniških računalniških čipov bo imelo velik vpliv na proizvodne rezultate v prvem četrtletju letošnjega leta. Ustavitev proizvodnje bo po trenutnih izračunih prinesla deset tisoč manj izdelanih avtomobilov, po krizi zaradi epidemije pa je proizvajalce sedaj udarila nova kriza.

Dobavitelji ne sledijo naročilom

Polprevodniki so ena ključnih komponent modernih avtomobilov oziroma njihovih električnih komponent. A zaradi epidemije se je povpraševanje po zabavni elektroniki po celotnem svetu znatno povečalo, zato proizvajalci ne morejo dobaviti dovolj delov, da bi lahko zadostili potrebam računalniških in avtomobilskih podjetij. Stanje se je znatno poslabšalo še z večjim dvigom prodaje v zadnjih treh mesecih leta, dobavitelje pa je zaradi dviga prodaje presenetilo pozno naročilo številnih avtomobilskih proizvajalcev. Daljši časi proizvodnje bi lahko prekinili izdelavo avtov za več tednov.

S težavami vsi večji proizvajalci

Prvi so se zaradi pomanjkanja polprevodnikov za ustavitev proizvodnje odločili pri Hondi. Japonci so bili primorani prenehati izdelovati civica v britanski tovarni Swindon že tretjič v zadnjih dveh mesecih, proizvodni trak nameravajo znova zagnati 22. januarja.

Tudi Toyotine tovarne na Kitajskem so prejšnji teden delovale s težavami, Audi in Volkswagen sta zmanjšala število delovnih ur pri skoraj devetnajst tisoč zaposlenih in Ford je prejšnji teden moral za nekaj dni prekiniti proizvodnjo v tovarni Louisville. Pri skupini Volkswagen načrtujejo, da bodo zaradi težav z dobavo polprevodnikov v tem četrtletju izdelali do sto tisoč avtov manj. Za nekaj dni so morali prekiniti delo tudi v tovarni v Mehiki in Kanadi, kjer avte izdeluje skupina Fiat Chrysler Automobiles.