51 let skrit, zdaj na prodaj za astronomsko vsoto #foto

Bistvo tega bugattija je predvsem njegova redkost. Izdelali so ga leta 1937, in to po naročilu bogataša Roberta Ropnerja – njegova družina se je ukvarjala z ladjarstvom. Avtomobil so izdelali po njegovih napotkih in željah, tako da je svojevrsten unikat. V tridesetih letih prejšnjega stoletja je bilo težko kupiti bolj ekskluziven in hitrejši avtomobil. Poganjal ga je 3,3-litrski motor, v njem je bilo prostora za štiri potnike.

Od leta 1969 je avtomobil miroval. V svoji delavnici ga je obnavljal Bill Turnbull, ta pa je lani tik pred koncem obnove umrl. Po zagotovilih dražbene hiše Bonhams je obnova končana in avtomobil čaka le še na nekaj zadnjih postopkov sestavljanja. Starodobnik se ponaša z velikim deležem originalnih delov, zato je še toliko bolj zanimiv za zbiratelje.

Zanj bi lahko na dražbi iztržili blizu osem milijonov evrov

Posebnost avtomobila je tudi šasija, ki so jo domnevno izdelali za zasedbo treh bugattijev type 57G "tank" – s tem so leta 1936 zmagali na Veliki nagradi Francije in postavili hitrostni rekord. Le eden izmed teh aerodinamičnih avtomobilov je "preživel" in njegovo šasijo so pozneje uporabili za izdelavo tega modela bugatti type 57S.

Avtomobil bodo pri Bonhamsu na dražbi prodajali 19. februarja. Zanj želijo iztržiti od pet do sedem milijonov britanskih funtov (od 5,6 do 7,9 milijona evrov).

Foto: Bonhams

Foto: Bonhams

Foto: Bonhams

Foto: Bonhams

Foto: Bonhams

Foto: Bonhams

Foto: Bonhams