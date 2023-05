Opažen v Ljubljani: poznate kitajski avto nenavadnega imena?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajska znamka Lynk&CO, za katero stojita Geely in Volvo, se pripravlja na prvo evropsko širitev. Njihov prvi avtomobil smo nedavno že opazili tudi v Ljubljani.

Foto: Gregor Pavšič Lynk&CO je še ena od znamk kitajskega velikana Geely, ki je med drugim lastnik Volva in delno tudi Aston Martina. To znamko uporabljajo za prodajo in mesečni najem avtomobilov. Trenutno imajo v ponudbi le model z oznako 01, ki je na voljo s hibridnim ali priključnim hibridnim pogonom.

Ponujajo jih prek mikrosalonov v Italiji, Belgiji, Španiji, Nemčiji, na Nizozemskem in Švedskem. Do konca leta 2024 napovedujejo nov električni model 02 in tudi nadaljnjo širitev znamke na druge evropske trge. Lynk&CO ima trenutno v Evropi sklenjenih okrog 200 tisoč najemov za svoj priključni hibrid. Enega od teh smo z nemško registracijo nedavno opazili tudi v Ljubljani.

Lynk&CO 01 je sicer že dokaj star avtomobil, ki so ga začeli izdelovati leta 2017 in je medtem dočakal tudi že prvo prenovo. Dolg je 4,5 metra, baterija ima kapaciteto devet kilovatnih ur, glavnino pogona pa pri priključnem hibridu zagotavlja 1,5-litski bencinski motor.

Lynk&CO kmalu tudi v Avstriji

Da bodo Slovenijo za zdaj izpustili, ni presenečenje, bo pa Lynk&CO prišel v Avstrijo. Odprtje salonov načrtujejo tudi na Norveškem ter v Švici in Veliki Britaniji. Kmalu bodo prvi salon odprli tudi v Parizu.

Izvršni direktor družbe Alain Visser je za Reuters potrdil, da v prihodnje ni izključena niti tovarna v Evropi. To bi bil ukrep predvsem proti zaščitniškim ukrepom nekaterih držav EU, ki bi, kot je nedavno predlagal francoski predsednik Macron, določene ugodnosti namenjale le električnim vozilom evropske proizvodnje.

Geely na evropski trg trka tudi z električno znamko Zeekr, enako pa bo električne avtomobile izdelovalo tudi njihovo podjetje London Electric Vehicle – do zdaj najbolj znano po londonskih črnih taksijih.

Napovedani električni model 02 znamke Lynk&CO:

Foto: Lynk&Co

Foto: Lynk&Co

Foto: Lynk&Co

Foto: Lynk&Co