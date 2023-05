Kitajci so zagrozili v Nemčiji, francoski predsednik bi zanje ukinil subvencije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tržni delež kitajskih električnih avtomobilov, ki so jih uvozili v Nemčijo, se je letos potrojil. Francozi pod taktirko predsednika Macrona subvencije podeliti le za električna vozila, ki jih v celoti izdelujejo v Evropi.

Evropska unija in s tem tudi Nemčija sta že danes močno odvisni od Kitajske, ko gre za redke rudnine, potrebne za izdelavo električnih avtomobilov in vetrnih turbin. Kar 90 odstotkov teh dobaviteljev namreč prihaja iz Kitajske, je pokazala nedavna študija DIW. V prvem četrtletju je 86 odstotkov v Nemčijo uvoženih prenosnih računalnikov prav tako prispelo iz Kitajske. Pri pametnih telefonih je ta delež 68-odstoten, pri litij-ionskih baterijah za električne avtomobile pa 39-odstoten.

Kitajske znamke v Nemčiji nišne, a tržni delež jim že raste

Kitajski vpliv se pozna tudi na avtomobilskem trgu, kjer kitajske znamke v Nemčijo kot največji evropski trg dejansko šele vstopajo. Od januarja do marca je 28 odstotkov električnih avtomobilov, ki so jih uvozili v Nemčijo, prišlo iz Kitajske. V prvem četrtletju lanskega leta je bil ta delež 7,8-odstoten, so sporočili iz nemškega statističnega urada.

Vodilno vlogo na nemškem trgu imajo sicer evropske, še posebej nemške znamke. Med neevropskimi je po uspešnosti na področju električnih vozil izjema le Tesla, kitajskih znamk pa med prodajno uspešnejšimi še ni. Rast uvoza kitajskih znamk je zato povezan tudi z relativno majhnim deležem avtomobilov, ki jih Nemci uvozijo iz drugih držav.

Baterije za dacio spring prav tako izvirajo iz Kitajske, tudi Peugeot uporablja baterije kitajskega CATL: Foto: Gašper Pirman

Foto: Reuters

Vseeno pa predvsem cenovna privlačnost avtomobilov iz Kitajske skrbi tudi nekatere druge države, med njimi iz avtomobilske industrije zelo močno Francijo. Njihov predsednik Emmanuel Macron je vladi predstavil predlog, po katerem bi državno subvencijo ob nakupu električnega avtomobila dobili le tisti kupci, ki bi se odločili za avtomobile evropske izdelave.

Macron tega ne enači s protekcionizmom; subvencije bi dodelil le vozilom, ki jih izdelujejo z majhnim ogljičnim odtisom. To pomeni, da baterije izdelujejo z obnovljivo elektriko. Tak ukrep bi pomenil konec subvencij za kitajske avtomobile, a na primer tudi za poceni dacio spring,katere baterije prav tako izdelujejo na Kitajskem. Tudi dobavitelj Peugeota, na primer, je kitajski CATL - največji proizvajalec baterij na svetu.

Francija si obeta 20 milijard evrov naložb v “zelene” tehnologije

Podobne ukrepe so pod vodstvom predsednika Bidna že sprejeli tudi v ZDA.

“Podpirali bomo baterije in avtomobile, ki so izdelani v Evropi. Njihov ogljični odtis je dober. Denarja davkoplačevalcev ne bomo porabljali za podporo neevropske industrije,” je povedal Macron, ki želi z novim zakonom pospešiti investicije v okolju prijazne tehnologije. Te naložbe bi lahko Francija že prihodnje leto vključila v svoj državni proračun. Po oceni Macrona bodo dobili 20 milijard evrov naložb in ustvarili več deset tisoč novih delovnih mest.