Odločitve za tovarno v Evropi ni, trenutno je naročil premalo

Volkswagnov koncern naj bi do konca desetletja odprl šest tovarn za baterije. Tri lokacije so že izbrali, to so Salzgitter v Nemčiji, Valencia v Španiji in St. Thomas v Ontariu, Kanada. Lokacijo četrte tovarne v vzhodni Evropi pri Volkswagnu iščejo že več kot eno leto. V ožjem izboru so Češka, Madžarska, Poljska in Slovaška.

Volkswagen ima z lastništvom v švedskem proizvajalcu baterij Northvolt že tovarno v Skandinaviji. Tovarno v Salzgitterju bodo odprli leta 2025, leto pozneje pa še tovarno v Španiji. Tri nove tovarne bodo imele letno proizvodno kapaciteto 200 gigavatnih ur.

Čehi ne morejo več čakati na Volkswagen

Predsednik Volkswagna Oliver Blume se je nedavno sestal s češkimi uradniki. Ti so povedali, da na odločitev iz Wolfsburga ne morejo več dolgo čakati in da bodo lokacijo tovarne ponudili drugim. Blume je poudaril, da za zdaj ni smotrno graditi še ene tovarne baterij. To je povezano s trenutno prodajo električnih avtomobilov v Evropi in splošnim trendom na avtomobilskem trgu.

Tesla model Y je sicer najbolje prodajani posamezni avtomobil na celotnem trgu, toda Volkswagnova naročila za nove električne avtomobile – tako je nedavno povedal njihov prvi finančnik Arno Antliftz – so se letos skrčila za polovico.

Naročila s 300 na 150 tisoč

Za Volkswagen je Evropa najpomembnejši trg za električne avtomobile. Letos so jih tu do konca septembra skupno prodali 341 tisoč, kar je bilo 61 odstotkov več kot v tem obdobju lani. Na Kitajskem se je letos dobava povečala za štiri odstotke, pri tem pa gre v znatni meri za dobave na račun že predhodno sklenjenih pogodb. Lani so imeli ta čas 300 tisoč, letos še 150 tisoč naročil za nove avtomobile.