Odločitev FIA: denar za Ukrajino bo šel prek Slovenije

Mednarodna avtomobilska zveza FIA združuje 244 organizacij v 146 različnih državah. Slovenske barve zastopata zvezi AMZS in AŠ2005, ki je odgovorna za področje športa (z izjemo kartinga). Foto: Reuters

Mednarodna avtomobilska organizacija FIA bo prek Slovenije in tukaj odprtega bančnega računa zbirala sredstva za pomoč ukrajinski avtomobilski zvezi.

Na zadnjem sestanku odbora World Motor Sport Council (WMSC) pri mednarodni avtomobilski zvezi FIA so med člani določili tudi nekatere vloge, ki se nanašajo na odzive na trenutno krizo v Ukrajini. Ta je posredno doletela tudi mednarodni avtomobilski svet in tudi avtošportno sfero, ki je globalno zelo razširjena. Slovenski zvezi AŠ2005 je pripadla zadolžitev za odprtje posebnega tekočega računa, na katerega bodo lahko vse svetovne članice FIA pošiljala prispevke za pomoč ukrajinski avtomobilski zvezi. Ta ima sedež v Kijevu, vodi pa jo Leonid Kostyuchenko.

“S tem lahko zagotovimo vsaj manjši prispevek za lažjo premostitev grozot, ki se trenutno odvijajo v Ukrajini. Prosimo vas, da podatke o računu objavite in s tem omogočite pomoč športnim kolegom, ki trenutno potrebujejo našo pomoč,” so v pismu vsem zvezam zapisali pri AŠ2005, katere predsednik Rado Raspet je tudi član omenjenega WMSC.

Med ukrajinskimi vozniki je pred leti na reliju Saturnus drugo mesto osvojil Oleksandr Saliuk (škoda fabia S2000), takrat s sovoznikom Yevgenijem Chervonenkom. Saliuk je bil tudi v zadnjih letih večkratni ukrajinski prvak v reliju.

Ceremonialni štart je za nami. Do štarta prvega vozila nas loči samo še dvajset minut! pic.twitter.com/kMqaleGr3a — Rally Saturnus (@rallysaturnus) May 10, 2013

Pred leti je več relijev za svetovno prvenstvo odpeljal Ukrajinec Yurij Protasov s sovoznikom Pavlem Cherepinom. Ta je nedavno prek intervjuja na YouTubu razkril težke razmere za življenje v Kijevu, kjer se je nahajal s svojo družino.

Gryazin je pred leti dvakrat zmagal tudi na reliju v Novi Gorici. Foto: WRC Croatia

Pred dnevi je prišlo tudi uradnega razhoda Nikite Mazepina in moštva Haas F1 v formuli ena, to moštvo je prekinilo tudi pogodbo z ruskim podjetjem Uralkali. Ta konec tedna se bo na Portugalskem začelo evropsko prvenstvo v reliju, kjer je prav tako prišlo do nekaterih sprememb prav zaradi dogodkov v Ukrajini.

Zaradi “osebnih razlogov” je nastop odpovedal eden izmed favoritov, Rus Nikolay Gryazin. Ta z rusko zastavo na avtomobilu vozi le na svetovnem prvenstvu, kar velevajo pravila FIA. Na relijih za SP je zastava na dirkalniku odvisna od nacionalnosti tekmovalca, na vseh nižjih ravneh pa od njegove licence. Tako bo na Portugalskem z latvijsko licenco vozil ruski dirkač Dmitry Feofanov.

S seznama prijavljenih za začetek evropskega prvenstva se je takoj ob začetku invazije Rusije v Ukrajino od svojih športnih aktivnosti začasno umaknil najboljši ruski voznik Alexey Lukyanuk.