Odhod v puščavo: tak projekt je potrdil Audi

Pri Audiju so za zdaj objavili le pokrit koncept dirkalnika za reli Dakar, kjer kot moštvo do zdaj še niso osvajali zmag. Na ta puščavski reli, ki trenutno sicer poteka po Savdski Arabiji, se bodo podali januarja leta 2022.

Tehnične podrobnosti avtomobila še niso znane. Imel bo električni pogon, ob tem pa tudi dodatni bencinski motor TFSI za podaljševalnik dosega. Kolesa bodo gnali elektromotorji (eden, dva ali celo več), bencinski motor pa bo sredi puščave kot generator skrbel za polnjenje baterije.

Medtem ko so v Ingolstadtu potrdili prihod na Dakar 2022, se bodo po sezoni 2021 umaknili iz svetovnega prvenstva formule E. Tam so do zdaj z ekipo Audi Sport ABT Schaeffler dosegli 12 zmag in 43 uvrstitev na stopničke.

Štirikolesni pogon v reliju, dizelski motor v Le Mansu …

Audi je v svet avtomobilskega športa že večkrat vpeljal nekatere svoje inovacije oziroma drugačne tehnološke prijeme. To je bilo najbolj očitno v začetku osemdesetih let z uporabo štirikolesnega pogona quattro v reliju, nato pa z zmagovalnim dizelskim motorjem na 24-urni vztrajnostni dirki v Le Mansu. Lahko z električno-bencinskim buggyjem slavijo na Dakarju? Med proizvajalci avtomobilov je trenutno s (pol)tovarniškim programom temu puščavskemu izzivu zvesta le Toyota.