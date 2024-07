Od danes stavka 150 avtoserviserjev: to so podrobnosti in odzivi

Člani Slovenskega društva avtostroke – SDA so se družno odločili za množično odpoved pogodb in množično stavko proti tej zavarovalnici. Odločitev zadeva 150 avtoservisov, ki so člani SDA.

"Zavarovalnica Generali grobo krši pravice avtoservisov, ne plačuje nespornih delov škod inignorira urne postavke. Zaradi tega avtoservisi, ki so se odločili za stavko, od 15. julija 2024 do nadaljnjega ne bodo sprejemali strank, ki bodo na popravilo pripeljale vozila, zavarovana po policah zavarovalnice Generali," so sporočili iz SDA.

"Nočemo sprejemati enostransko določenih pogojev …"

Kot dodajajo, to velja tako za škodo na podlagi polic avtomobilske odgovornosti – AO kot za škodo na podlagi kasko zavarovanj.

"Z množično stavko društvo SDA zavarovalnici Generali jasno sporoča, da njegovi člani niso več pripravljeni sprejemati enostransko določenih pogojev sodelovanja z vsiljenimi urnimi postavkami, ki so bistveno nižje od tistih, ki jih imajo avtoservisi določene v svojih cenikih kot ekonomsko vzdržne. Z urnimi postavkami, ki jih določa zavarovalnica, avtoservisi s svojo dejavnostjo preprosto ne morejo več pokrivati stroškov dela in materiala," nadaljujejo pri SDA.

Generali: Pogajanja izvajamo individualno

Pri omenjeni zavarovalnici so za Siol.net povedali, da so za napoved stavke izvedeli iz medijev. Kljub morebitnemu zavračanju popravil svojim strankam obljubljajo, da bodo za svoje zavarovance poskrbeli. Pri tem se zanašajo na mrežo 350 avtoličarskih in kleparskih servisov oziroma avtomobilskih hiš.

"Že vrsto let transparentno sodelujemo s številnimi avtoservisi po celotni državi, s katerimi imamo sklenjene pogodbe o sodelovanju. Cene njihovih storitev redno in sporazumno usklajujemo. Prilagoditve cen s pogodbenimi partnerji v Generaliju potekajo individualno in pravzaprav na dnevni ravni, pri čemer gre za dvostranska pogajanja, s ciljem, da na koncu dosežemo sporazum. Zato domneva, da naj se s pogodbenimi partnerji ne bi želeli usklajevati glede cen servisnih storitev, nikakor ne drži. Cene se oblikujejo glede na frekvenco škod pri posameznem pogodbenem poslovnem partnerju ter glede na inflacijo, ostale prilagoditve cen (rezervnih delov, energentov …) in razmer na trgu," pojasnjujejo pri zavarovalnici.

Vse dražji nadomestni deli, podražitve v Sloveniji celo nadpovprečno visoke?

Razumljivo je, da so pogovori glede cen potrebni, nenazadnje tudi zaradi okoliščin, na katere v zavarovalnici nimamo vpliva. Dejstvo je, da so se leta 2023 cene servisnih storitev, kot tudi cene rezervnih delov, močno povečale in rastejo precej hitreje od inflacije ter drugih stroškov. Podatki ene izmed evropskih baz o cenah rezervnih delov kažejo, da so se cene teh v Sloveniji v preteklem letu poviševale hitreje kot v večini Evropskih držav in nad stopnjo inflacije.

Po njihovih podatkih povprečna višina škode že večkratno presega trenutno stopnjo inflacije. Rast teh škod je več kot desetodstotna. Del tega povečanja predstavlja tudi rast cen originalih rezervnih delov pri pooblaščenih distributerjih vozil. Po nekaterih podatkih imajo dražje nadomestne dele, kot jih imamo v Sloveniji, le še v Švici. Cene v Sloveniji naj bi zrasle največ – v primerjavi z ostalimi evropskimi državami, kar za 31,5 odstotka.

Kaj čaka voznike?

Po podatkih baze Eucon naj bi se cene posameznih nadomestnih delov nekaterih znamk vozil v Sloveniji povišale celo za 80 odstotkov. Hkrati rastejo tudi cene servisnih storitev, pri nekaterih serviserjih so se povišale tudi za več deset odstotkov.

"Serviserjem, ki so pogodbeniki Generali zavarovalnice, redno plačujemo vse storitve. Serviserjem, ki nimajo sklenjenih pogodb z našo zavarovalnico, pa nismo dolžni plačati ničesar, zato tam izvajamo plačila neposredno svojim strankam," so še sporočili iz Generalija.