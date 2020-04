Očitne spremembe: tako zdaj poteka izdelava avtomobilov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volkswagen počasi spet začenja proizvodnjo avtomobilov v svoji osrednji tovarni v Wolfsburgu. Njen obseg je še vedno le majhen del tiste iz obdobja pred epidemijo novega koronavirusa, za zaposlene pa so sprejeli številne preventivne ukrepe. Zaposleni si doma merijo temperaturo, zaželeno je, da v službo odidejo kar v delovni obleki.

Velikoserijska izdelava avtomobilov pomeni zelo kompleksne in logistično dovršene operacije. V običajnih pogojih Volkswagen kot največji evropski proizvajalec avtomobilov sodeluje z 2.600 dobavitelji iz 71 različnih držav. Večino dobaviteljev imajo iz Nemčije, nekatere tudi iz Slovenije. S pomočjo dva tisoč tovornjakov in sto vagonov v tovarno vsak dan pripeljejo okrog 21 tisoč različnih sestavnih delov. Iz tovarne v povprečju vsak dan skupno odpelje okrog 400 tovornjakov in vlakov z dvonadstropnimi prikolicami oziroma vagoni.

Začetek počasen, prihodnji teden že dvoizmensko delo

V času epidemije koronavirusa je seveda vse popolnoma drugače. Tudi Volkswagen je moral svojo osrednjo tovarno zapreti. Zdaj so jo v Wolfsburgu spet začeli postopno obujati. Uvedli so enoizmensko delo, prvi pa bodo na vrsto prišli novi golfi. Na delo se je vrnilo okrog osem tisoč zaposlenih. Danes začenjajo še proizvodnjo modelov tiguan, touran in Seatovega tarraca.

V prvem tednu načrtujejo izdelavo 1.400 avtomobilov, po zaslugi večizmenskega dela naj bi to kapaciteto prihodnji teden že povečali na več kot šest tisoč avtomobilov. To je še vedno le 40 odstotkov proizvodnje iz obdobja pred epidemijo.

Prvi so v tovarni v Wolfsburgu na vrsto prišli novi golfi. Foto: Volkswagen

Taki so preventivni ukrepi za zaposlene v tovarni

Pred zagonom proizvodnje so sprejeli natančne preventivne zdravstvene ukrepe. Vsak zaposleni si mora zjutraj doma izmeriti telesno temperaturo in nato slediti seznamu preverjanj. Od doma naj bi se zaposleni odpravili v delovni obleki. V tovarni so pripravili napotke in preuredili poti, da bi bilo med zaposlenimi čim manj stikov. Kjer ni mogoče zagotoviti vsaj 1,5 metra razdalje med zaposlenimi, je obvezna uporaba zaščitnih mask za obraz.

Uvedli so tudi več pregradnih sten iz pleksistekla, delov med oddelki ne prenašajo več zaposleni, temveč jih odlagajo v posebne zabojnike. V tovarni so namestili več sto dodatnih naprav za čiščenje rok, tudi sicer pa bo zdaj več časa namenjenega higieni in čiščenju orodij.