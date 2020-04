Udarec epidemije: to so rezultati dveh avtomobilskih gigantov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri Fordu so objavili poslovne rezultate za prvo četrtletje. Izguba je znašala dve milijardi dolarjev, v drugem četrtletju pa se bo po njihovih okvirnih ocenah ta povečala na pet milijard dolarjev. Vodstvo ameriškega proizvajalca avtomobilov medtem zagotavlja, da ima za boj s posledicami epidemije koronavirusa covid-19 dovolj sredstev do konca leta.

Tovarne v Evropi se bodo spet zagnale, v ZDA še ne

Medtem ko bodo lahko proizvodnjo v Evropi zagnali v ponedeljek, je začetek proizvodnje v ZDA še bolj negotov. To naj bi se zgodilo v maju. Pri Fordu, ki je drugi največji ameriški proizvajalec avtomobilov, poudarjajo negotovost položaja in da zaradi tega ne morejo napovedati lastnih poslovnih rezultatov za celotno letošnje leto.

Medtem so sprejeli dve odločitvi, ki sta neposredno povezani z omenjenimi rezultati. Razvoj samostojno vozečega vozila so prestavili v leto 2022, obenem pa skupaj z Rivianom ne bodo izdelali luksuznega električnega avtomobila znamke Lincoln.

Ford je drugi največji proizvajalec avtomobilov v ZDA. V Evropi bodo proizvodnjo vozil obudili 4. maja. Foto: Gašper Pirman

Volkswagnova likvidnost se je v treh mesecih zmanjšala za 3,5 milijarde evrov

Pri Volkswagnu, največjem evropskem proizvajalcu, so prav tako objavili rezultate poslovanja v prvem četrtletju. Če so imeli konec lanskega leta za lastno likvidnost na voljo še 21,3 milijarde evrov, je ta do konca marca padla na 17,8 milijarde evrov. Razlika je torej 3,5 milijarde evrov.

Prodaja celotnega koncerna je med januarjem in marcem upadla za 23 odstotkov. Lani so v prvem četrtletju prodali 2,6 milijona, letos pa le še dva milijona vozil. Prihodki so se zmanjšali za 8,3 odstotka (lani 60, letos 55,1 milijarde evrov).

Dobiček slabih 700 milijonov, lani še štiri milijarde evrov

Pri Volkswagnu so prvo četrtletje vseeno zaključili pozitivno. Če bi v lanskem prvem četrtletju odmislili posebne stroške zaradi dizelske afere, bi letos v enakem obdobju zaslužek upadel za 81 odstotkov. Dobiček v prvem četrtletju je (pred obdavčitvijo) znašal 682 milijonov evrov, lani je bil ta v tem obdobju še štiri milijarde evrov. To pomeni 83-odstotni upad.